Ontslag Bosz bij PSV niet langer uitgesloten, Go Ahead Eagles zorgt voor Europese verschuiving - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na de verrassende uitschakeling van PSV door Go Ahead Eagles in de halve finale van de KNVB Beker, wordt er volop gespeculeerd over de toekomst van trainer Peter Bosz. Clubwatcher Rik Elfrink sluit een ontslag niet uit als PSV opnieuw punten laat liggen. Ondertussen heeft de bekerwinst van Go Ahead Eagles grote gevolgen voor de verdeling van Europese tickets in de Eredivisie. De club die als vierde eindigt, krijgt nu een ander Europees ticket. Verder zal Ajax mogelijk in een speciaal jubileumshirt aantreden tegen AZ, en heeft de Belgische bondscoach Rudi Garcia een duidelijke boodschap voor het Ajax-duo Mika Godts en Jorty Mokio. Tot slot lijkt Arne Slot met Liverpool op weg naar de Engelse landstitel, met een mogelijke kampioensdatum op 26 april.

Ontslag Bosz bij PSV niet langer uitgesloten

Clubwatcher Rik Elfrink speculeert na de bekeruitschakeling van PSV door Go Ahead Eagles over een mogelijk ontslag voor trainer Peter Bosz. Hoewel PSV nog meedoet om de landstitel en actief is in de Champions League, voorziet Elfrink een 'keiharde evaluatie' als PSV nogmaals punten verspeelt. Lees hier meer over de situatie bij PSV.

Bekerwinst Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen

Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie. De club die als vierde eindigt in de competitie krijgt dan een ander Europees ticket. Lees hier meer over de gevolgen voor de Europese tickets.

Ajax in speciaal jubileumshirt tegen AZ

Ajax zal in het thuisduel met AZ op 16 maart aantreden in een speciaal ontworpen jubileumshirt. De Amsterdamse club bestaat twee dagen na het duel precies 125 jaar. Lees hier meer over het jubileumshirt van Ajax.

Ajax-duo krijgt duidelijke boodschap van Belgische bondscoach

Rudi Garcia, de nieuwe bondscoach van België, komt met een duidelijke boodschap voor het Ajax-duo Mika Godts en Jorty Mokio. Garcia noemt de namen van de twee Ajacieden in een interview over het selecteren van nieuw talent. Lees hier meer over de boodschap van Garcia.

