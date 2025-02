Ophef in Spanje over bizarre Instagram-post voor Real Madrid - Atlético

In Spanje klinkt verbazing over een socialmediapost van LaLiga in de aanloop naar de derby tussen Real Madrid en Atlético Madrid. Op het Instagram-account is een compilatie verschenen van de ‘tien beste doelpunten’ in de Madrileense derby, maar daarin zijn alleen treffers van Real Madrid te zien.

Treffers van Cristiano Ronaldo (twee), de Braziliaanse Ronaldo, Álvaro Arbeloa, Raúl, Pepe, Fernando Morientes, Mesut Özil, Luis Figo en Karim Benzema hebben de compilatie gehaald. Geen enkele treffer van Atlético is opgenomen in de compilatie. Het standpunt dat Atlético nooit mooie doelpunten heeft gemaakt tegen Real Madrid is ook moeilijk te verdedigen: denk bijvoorbeeld aan de omhaal van Saúl Ñíguez in 2015, de poeier van Gabi van grote afstand in 2014 of de treffer van Arda Turan na een mooie schijnbeweging van Raúl García in 2014.

De reacties op Instagram laten zich raden. “Waar zijn de goals van Atlético?”, klinkt het bijvoorbeeld. Verschillende Atlético-fans zien de Instagram-post dan ook als een voorbeeld van de vermeende voorkeur die LaLiga zou hebben voor Real Madrid, terwijl anderen denken dat de competitie structureel de grote twee clubs (Real Madrid en FC Barcelona) bevoordeelt.

Zaterdagavond strijden Real Madrid en Atlético Madrid vanaf 21.00 uur tegen elkaar in het Santiago Bernabéu. De koppositie staat op het spel: lijstaanvoerder Real (49 punten) en nummer twee Atlético (48 punten) ontlopen elkaar weinig op de ranglijst. Als de bezoekers zaterdagavond aan het langste eind trekken, is het goed denkbaar dat de socialmedia-afdeling van Atlético met een ludieke reactie komt op de compilatie van LaLiga.