Ophef over catering bij PSV - Feyenoord: ‘Gepruts, minachting voor de fans’

Daags na het TOTO KNVB Beker-duel tussen PSV en Feyenoord (2-0) is er discussie ontstaan over de catering in het Philips Stadion. Een supporter van PSV klaagt donderdag op social media over het in zijn ogen beperkte aanbod, met name qua voedsel.

PSV en Feyenoord trapten woensdagavond om 18.45 uur af voor hun kwartfinaleduel in het bekertoernooi. Een supporter van PSV klaagt dat de Eindhovense club onvoldoende rekening zou hebben gehouden met het relatief vroege aanvangstijdstip van de wedstrijd op een doordeweekse werkdag. “Gisteren weer een dieptepunt qua catering in het Philips Stadion. Een 18.45 wedstrijd waar veel mensen voor moeten haasten, niet kunnen eten en afhankelijk zijn van de 'uitgebreide' menukaart van Top Events (het cateringbedrijf dat bij thuiswedstrijden van PSV de catering verzorgt in het Philips Stadion, red.)”, begint de desbetreffende fan zijn draadje op X.

“Een kroket of een frikandel, that’s it. Die waren op om 18.30 uur…”, vervolgt hij over het aanbod. “Iedereen met een beetje liefde voor horeca en gastvrijheid weet dat juist dan veel mensen iets willen nuttigen. Maar daar hadden ze bij Top Events totale lak aan. En het erge is, dat hebben ze ook aan hun medewerkers. Één meisje stond er in het armoedige frikandellencontainertje.”

“Die wanhopig alle morrende mensen te woord moest staan. Één met een rij van 30 man...”, vervolgt de PSV-supporter. “Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Puur gepruts is het en minachting voor je supporters die behoorlijk wat betalen.” Hij richt zich vervolgens tot PSV: “Tijd voor een uitgaande transfer. Verscheur het contract. Top Events heeft niet het niveau wat past bij de club en het mooie stadion. Er is helemaal niets top aan Top Events. Houdoe en bedankt.”

Het draadje van de desbetreffende supporter is op het moment van schrijven al meer dan 50.000 keer bekeken en zorgt voor een uitvoerige discussie op X. “Ik denk dat het ook verschilt welke tribune je zit”, merkt een andere supporter op. “Op Zuid (één van de vier tribunes in het Philips Stadion) is de catering veel uitgebreider als wat jij nu schetst in ieder geval.”

De klagende supporter, die zelf woensdagavond op de Westtribune zat, reageert daarop: “Ja weet ik, daar is het redelijk in orde ja. Nou, ik snap dat het op de Promenade wat anders is dan in dit geval op West. Maar het is echt om te janken zo kansloos.” Hij krijgt bijval van weer een andere supporter, die tijdens thuiswedstrijden van PSV op de Noodtribune zit en een afbeelding plaats van het voedselaanbod aldaar tijdens het thuisduel van 25 januari met NAC Breda: een broodje kroket, een broodje hete kip, een broodje kipsaté en een broodje bal.

