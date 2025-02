Opstelling PSV tegen Juventus: Bosz neemt beslissing over Lang, Malacia op de bank

De opstelling van PSV voor de Champions League-wedstrijd tegen Juventus is bekend. Het duel begint om 21.00 uur in het Allianz Stadium in Turijn.

PSV moet het stellen zonder Rick Karsdorp, die zaterdag geblesseerd uitviel tegen Willem II. Verder zijn Tyrell Malacia en Ivan Perisic aan de Champions League-selectie toegevoegd. De eerstgenoemde kwam afgelopen winter over van Manchester United, terwijl Perisic pas onlangs kon worden ingeschreven voor de Champions League.

Malacia heeft echter geen basisplaats. De linksbackpositie wordt ingevuld door Mauro Junior. Verder valt op dat Armando Obispo zijn basisplek in de verdediging behoudt na de wedstrijd tegen Willem II. Op het middenveld verdwijnt Guus Til uit de basiself ten faveure van Ismael Saibari.

Noa Lang heeft 'gewoon' een basisplaats bij PSV. Voorafgaand aan de wedstrijd werd gespeculeerd dat Lang wellicht op de bank zou belanden, zodat Perisic op zijn favoriete linksbuitenpositie kan spelen. Dat blijkt niet het geval. Perisic komt vanaf rechts en houdt Johan Bakayoko op de bank. Bij Juventus zit de Nederlandse middenvelder Teun Koopmeiners op de bank.

Herkansing voor PSV

Juventus en PSV kennen weinig geheimen voor elkaar, want ze stonden in de competitiefase van de Champions League ook al tegen elkaar. Op 17 september won Juventus met 3-1. Er zal PSV veel aan gelegen zijn om ditmaal een beter resultaat mee te nemen. De return van de tussenronde is volgende week woensdag.

Opstelling Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani

Opstelling PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro; Schouten, Saibari, Veerman; Perisic, De Jong, Lang

