'Schandalig slecht' scenario bij PSV geschetst, 'want Ajax is helemaal niets'

De gebroeders Van de Kerkhof zien een hele slechte tendens bij hun eigen ploeg, PSV. De Eindhovenaren struikelen veelvuldig te laatste weken, zo ook dit weekend tegen NEC (3-3), terwijl Ajax de punten blijft pakken. De clubiconen vrezen dan ook voor een 'schandalig slecht' scenario: geen kampioen worden.

In de laatste vier Eredivisieduels werd er door PSV maar een keer gewonnen. De ploeg scoort genoeg, maar krijgt recentelijk veel te veel doelpunten tegen. Ajax blijft daarentegen de volle buit pakken en heeft nu minder verliespunten dan de ploeg van Peter Bosz. "Als PSV geen kampioen zou worden, dan is dat schandalig slecht", stelt René van der Kerkhof. De Eindhovenaren werden voor een groot deel van dit seizoen als de grote favoriet gezien voor de titel en zijn dat mogelijk nog steeds, maar er worden steeds meer vraagtekens gezet bij het vertoonde spel.

De gebroeders Van de Kerkhof hebben ook naar Ajax gekeken. "Als je hen ziet voetballen, dan wil je daar helemaal niet naar kijken", zegt René. "Het is helemaal niets! Maar ze trekken een lange neus naar iedereen, want ze pakken wél de punten. En als ze de inhaalwedstrijd van Go Ahead winnen dan staan ze gewoon bovenaan, klaar." PSV scoort veel meer dan Ajax en alle andere ploegen in de Eredivisie, maar kunnen de laatste weken dus moeilijk wedstrijden over de streep trekken. Broer Willy gelooft wel dat het mindere spel van Ajax uiteindelijk punten gaat kosten, waardoor de ploeg van Bosz aan het einde van het seizoen toch met de schaal in handen staat.

