Jurriën Timber heeft zin in ontmoeting met PSV: 'Speel tegen een van mijn beste vrienden'

wordt steeds meer een grote meneer bij Arsenal en neemt het binnenkort in de Champions League op tegen PSV. De verdediger, die in 2023 vertrok bij Ajax, kijkt uit naar het duel in Eindhoven.

Arsenal was voorafgaand aan dit seizoen samen met Manchester City de voornaamste titelkandidaat in Engeland. Waar de ploeg van Pep Guardiola nu een vrije val doormaakt, zijn the Gunners ook niet zo sterk als vorig seizoen. Toen werd de titel op twee punten misgelopen en scoorde de ploeg van Mikel Arteta een stuk meer dan nu. De achterstand op het Liverpool van Arne Slot is momenteel negen punten, al heeft Arsenal nog wel een wedstrijd tegoed. Afgelopen weekend werd er in het eigen Emirates Stadium met 0-1 verloren van West Ham United. "We waren niet goed, maar er zijn in de Premier League geen makkelijke wedstrijden. We moeten beter spelen", stelt Timber op de clubwebsite.

Op dinsdag 4 maart staat Timber tegenover een van de rivalen van zijn oude club Ajax, namelijk PSV. Het heenduel wordt gespeeld in Eindhoven. De verdediger blikt alvast vooruit. "Nederlandse teams zijn altijd lastig om tegen te spelen, ze kunnen je altijd verrassen. Volgens mij heeft Arsenal twee seizoenen op rij tegen ze gespeeld en hebben ze (Arsenal, red.) buitenshuis niet gewonnen. De selectie weet dus hoe lastig het is om daar (het Philips Stadion, red.) te spelen."

De international kijkt ook naar het persoonlijke aspect. "Waarschijnlijk komt er veel familie naar me kijken omdat het in Nederland is. Voor mij is dit een mooie loting." De wedstrijd in Eindhoven zal echter niet als een 'tweede thuiswedstrijd' aanvoelen voor Timber. "Het voelt echt niet als thuiskomen, aangezien het om PSV gaat. Maar ik ken wat spelers van de club en speel ook tegen een van mijn betere vrienden. Ik kijk ernaar uit." Op welke vriend hij doelt, voegt Timber er niet aan toe.

Multifunctionele speler

Timber verhuisde vlak voor het begin van het seizoen 2023/24 naar Londen, maar kwam door een ernstige blessure amper in actie. Ondertussen speelt de broer van Quinten (Feyenoord) bijna alle wedstrijden onder Arteta. Dat doet hij tevens op meerdere posities; als linksback of als rechtsback. "Ik heb al eerder op meerdere posities gespeeld, daar was ik al gewend aan. Linksback was wel nieuw voor me, maar ik begon daar vorig jaar op een goede manie. Daar kreeg ik vertrouwen van."