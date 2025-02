Opstelling PSV tegen FC Utrecht: Bosz hakt knoop door over veelbesproken Lang

De opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen PSV is bekend. De Eindhovenaren nemen het om 16.30 uur in het Philips Stadion op tegen de verrassende nummer drie FC Utrecht. Peter Bosz heeft besloten om op de bank te laten starten, hij wordt vervangen door Johan Bakayoko.

PSV aast na het teleurstellende gelijkspel tegen Willem II (1-1) van vorige week op eerherstel. Bovendien wil de ploeg van Peter Bosz de koppositie weer heroveren. De Eindhovenaren leken voor de winterstop in volle vaart op titelprolongatie af te stevenen, maar daar is in het nieuwe jaar de klad ingekomen. Door het gelijke spel van PSV en de overwinning van Ajax op Fortuna Sittard een dag later, gaan de Amsterdammers op basis van verliespunten aan kop.

Bosz zal het tegen FC Utrecht, dat na de beschamende 0-1 nederlaag tegen hekkensluiter Almere City ook aast op eerherstel, moeten stellen zonder Rick Karsdorp. De rechtsback viel tegen Willem II geblesseerd uit en moest ook het midweekse Champions League-treffen met Juventus laten schieten. Richard Ledezma vervult de rechtsbackpositie en dat betekent dat Mauro Júnior naar links gaat. Het centrum van de verdediging wordt gevormd door Ryan Flamingo en Armando Obispo

Op het middenveld voert Bosz één wijziging door. Waar tegen Juventus Ismael Saibari nog in de basis begon, daar moet hij nu beginnen op de bank. Guus Til krijgt de voorkeur op het middenveld. De middelste linie van de Eindhovenaren wordt gecompleteerd door Joey Veerman en Jerdy Schouten. Voorin vervangt Bakayoko dus Lang, terwijl Ivan Perisic de linkerflank bezet. Luuk de Jong maakt de aanval compleet.

FC Utrecht mist Jensen tegen PSV

FC Utrecht-trainer Ron Jans kan tegen PSV niet beschikken over Victor Jensen. De aanvallende middenvelder van de Domstedelingen is niet fit. Hij wordt in het Philips Stadion vervangen door Jens Toornstra. Verder keren Oscar Fraulo en David Min terug in de basis en dat gaat ten koste van Alonzo Engwanda en Anthony Descotte.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Perisic.

Opsteling FC Utrecht: Barkas; Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Fraulo, Iqbal, Toornstra; Min, Haller, Aaronson.

