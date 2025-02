Peter Bosz haalt gram: 'Haha, een aantal van jouw collega's zeiden in september...'

Peter Bosz haalt zijn gram bij de media, na het succes van PSV en Feyenoord in de Champions League. Woensdagavond was PSV na verlenging te sterk voor Juventus, terwijl Feyenoord een dag eerder AC Milan uitschakelde.

Bosz memoreert dat de reacties erg negatief waren na de eerste Champions League-wedstrijden in de competitiefase, toen PSV met 3-1 verloor van Juventus en Feyenoord met 0-4 klop kreeg van Bayer Leverkusen. “Weet je wat ik grappig vind? Na die eerste wedstrijd waren er een aantal collega's van jou die zeiden: 'Wat hebben die Nederlandse clubs eigenlijk te doen in de Champions League, wat hebben ze daar te zoeken?'”, zegt Bosz tegen Ziggo Sport-journalist Noa Vahle. “Wij zouden gewoon maar Europa League moeten spelen. Nu zitten twee Eredivisie-clubs bij de laatste zestien, heerlijk. De journalisten kunnen altijd alles tegen mij zeggen en nu kan ik eens wat terugzeggen. Daarom doe ik het ook.”

Bosz is content over het optreden van PSV tegen Juventus. In zijn ogen is PSV erin geslaagd om Juventus met mooi voetbal uit te schakelen. “Wij spelen nooit voorzichtig, wij willen voetballen. Dat hebben we vanaf het begin geprobeerd en ik vind dat we ook terecht hebben gewonnen. Ik ben trots dat we door zijn, maar als het dan ook lukt op de manier hoe wij graag willen spelen, is dat extra mooi.”

Voorkeur voor loting tegen Inter

De oefenmeester spreekt ook een voorkeur uit voor de loting van komende vrijdag. PSV zal, net zoals Feyenoord, worden gekoppeld aan Arsenal of Inter. “We hebben vorig jaar al tegen Arsenal gespeeld, dus ik zou het wel leuk vinden om tegen Inter te spelen.”

