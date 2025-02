Vermoedelijke opstelling PSV: zo treedt het elftal van Bosz aan tegen Juventus

Dinsdagavond speelt PSV een belangrijk duel in de tussenronde van de Champions League: Juventus-uit staat dan op de kalender. Waar de Eindhovenaren niet in grootse vorm verkeren, zullen zij er dinsdag wel moeten staan als ze nog een ronde verder willen komen. FCUpdate blikt vooruit en zet een vermoedelijke opstelling op papier.

Van de laatste zeven wedstrijden won PSV er vier, speelde het twee duels gelijk en werd er een keer verloren. Dat klinkt op zichzelf niet zo dramatisch, maar de manier waarop die resultaten tot stand kwamen zal Peter Bosz zorgen baren. De Eindhovense defensie incasseert momenteel te veel doelpunten en overtuigt zelden. Dat PSV afgelopen weekend thuis tegen Willem II op 1-1 bleef steken, is veelzeggend. Juventus is echter ook niet aan een superseizoen bezig; de club uit Turijn staat al twaalf punten achter op koploper Napoli. Toch is PSV gewaarschuwd; eerder in het seizoen werd het 3-1 in Italië voor De Oude Dame.

Artikel gaat verder onder video

Qua opstelling zal Bosz toch wel het een en ander willen veranderen aan zijn elftal, na het puntenverlies tegen Willem II. Rick Karsdorp is er niet bij, hij viel afgelopen weekend geblesseerd uit. Verder zijn Tyrell Malacia en Ivan Perisic aan de selectie toegevoegd. De eerstgenoemde kwam afgelopen winter over van Manchester United, terwijl Perisic pas onlangs kon worden ingeschreven voor de Champions League.

Op doel is de kans op een verrassing uitermate klein. Daar neemt Walter Benitez hoogstwaarschijnlijk zijn positie weer in. In de achterhoede verwachten we Mauro Junior, Ryan Flamingo, Jerdy Schouten en Tyrell Malacia. Het is dan wel niet gewenst om Malacia na lange tijd zonder speelminuten weer in de basis te zetten, maar Bosz heeft nu eenmaal weinig opties. Mauro zal dan waarschijnlijk rechtsachter aankomen. Olivier Boscagli, Sergiño Dest, Karsdorp zijn niet inzetbaar, terwijl Richard Ledezma net terugkeert van een blessure. Op het middenveld kan Ismaël Saibari een koppeltje vormen met Joey Veerman, met Guus Til vlak voor hen. Malik Tillman is nog niet inzetbaar. In de aanval verwachten we Noa Lang, Luuk de Jong en Ivan Perisic. Ricardo Pepi heeft een langdurige blessure, terwijl Johan Bakayoko zijn kwaliteiten als invaller mag etaleren.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benitez, Malacia, Flamingo, Schouten, Mauro; Veerman, Saibari, Til; Lang, De Jong, Perisic.

