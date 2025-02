PSV zet in op behoud tweetal met aflopend contract: 'Veel buitenlandse clubs trekken aan hem'

PSV hoopt de komende periode de aflopende contracten van zowel als te verlengen. De 36-jarige Kroaat maakt ondanks zijn - zeker voor een aanvallende speler - respectabele leeftijd een geweldige indruk en zou zelf ook openstaan voor gesprekken over een nieuwe verbintenis. In het geval van Mauro is er sprake van enorme belangstelling vanuit het buitenland.

Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) meldt donderdag dat PSV 'dolgraag' langer door wil met Perisic, die een dag eerder nog trefzeker was in de verloren halve finale van de KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles (1-2). "De Kroaat zelf wil in ieder geval om tafel om te zien wat er mogelijk is. De twee partijen gaan op korte termijn om tafel voor een verlengde verbintenis", weet Boualin. Perisic werd afgelopen zomer transfervrij binnengehengeld en was in het tweeluik met Juventus in de tussenronde van de Champions League goud waard voor PSV. De routinier trof zowel uit als thuis eenmaal doel.

LEES OOK: Peter Bosz is duidelijk niet blij met vraag van Hans Kraay junior over Ivan Perisic

Clubwatcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) bevestigt op X dat PSV langer door wil met Perisic, maar schrijft tevens dat de speler zelf 'pas later' gaat beslissen over zijn toekomst. Elfrink komt later ook met nieuws over de situatie van Mauro. "PSV zet nog steeds in op het behoud van Mauro Júnior, die gisteren werd gemist", schrijft de journalist.

Mauro Júnior gewild: 'Veel buitenlandse clubs trekken aan hem'

"De gesprekken lopen nog en de intentie blijft om eruit te komen", aldus Elfrink, die weet dat PSV in een eerder stadium een verbeterd contract dat loopt tot medio 2027 zou hebben aangeboden. Zijn bijna transfervrije status maakt de veelzijdige Braziliaan, die zowel op de backposities als op het middenveld uit de voeten kan, echter tot een gewild object. "Veel buitenlandse clubs trekken aan hem, mede door een aflopend contract." Mauro staat sinds 2017 onder contract bij PSV, dat de speler in het seizoen 2019/20 verhuurde aan Heracles Almelo. Inmiddels staat de Braziliaan op 154 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij acht keer trefzeker was en zeventien assists afleverde.

