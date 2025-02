Quick Boys strijdend ten onder in Alkmaar: AZ naar halve finale

Het bekeravontuur voor stuntploeg Quick Boys zit erop in Alkmaar, net als vorig jaar. Dit keer lukte het de ploeg uit Katwijk echter niet om een verlenging en strafschoppen af te dingen, maar delfden ze in negentig minuten het onderspit: 3-1. AZ mag zich nu gaan opmaken voor de halve finale van de KNVB Beker.

De eerste dertig minuten, daar kunnen we heel kort over zijn. Er gebeurde namelijk niks. Dat was vooral te danken aan de goede organisatie van Quick Boys, dat zonder al te veel zenuwen wist te spelen tegen de huidige nummer vier van de Eredivisie. Maar na een half uurtje ging het toch fout voor de amateurploeg. Na een fout in de verdediging was het Jayden Addai die de bal hard en zuiver in de hoek wist te schieten.

Lang heeft AZ echter niet kunnen genieten van de voorsprong. Quick Boys wist zich schitterend door de defensie van de Alkmaarders te combineren met als eindstation Patrick Brouwer, die de verre hoek wist te vinden. Het uitverkochte uitvak, dat na een verplichte buscombi en een alcoholverbod plaatsnam in de hoek van het stadion, ontplofte.

AZ komt via Jayden Addai op voorsprong, Quick Boys antwoordt niet veel later met een 𝙃𝙀𝙀𝙍𝙇𝙄𝙅𝙆𝙀 aanval 🤩#azqui — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2025

Een ding was duidelijk: AZ zou het niet makkelijk gaan krijgen tegen de amateurs annex semiprofs van Quick Boys. Vorig jaar werd het 2-2 na 120 minuten spelen, maar wonnen de Alkmaarders uiteindelijk na strafschoppen.

Na een uurtje kwam AZ opnieuw op voorsprong. Troy Parrott werd neergelegd in het strafschopgebied, maar Bas Nijhuis floot - verrassend - niet. Maar het was absoluut een overtreding en dat zag de VAR van dienst ook. De scheidsrechter uit Twente had ook niet veel tijd nodig om zijn beslissing om te draaien en een strafschop te geven aan de ploeg die dit seizoen al clubs als FC Twente, Ajax, AS Roma en Fenerbahçe wist te verslaan. Parrott ging zelf achter de bal staan, een eeuwenoude voetbalwet die je niet wilt tarten, maar scoorde wel.

🦜 Troy Parrott schiet AZ vanaf elf meter weer op voorsprong 2️⃣-1️⃣#azqui — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2025

Quick Boys liet zich echter niet van de wijs brengen en verkocht de huid duur in het AFAS Stadion. Het mocht niet meer baten voor de huidige nummer twee van de Tweede Divisie. In de slotfase maakte Kees Smit er nog 3-1 van.

AZ mag zich nu gaan opmaken voor de halve finales van de KNVB Beker, daar gaat het het opnemen tegen PSV, Heracles of Go Ahead Eagles. De loting zal op vrijdag 7 februari vanaf 17.30 uur worden verricht.