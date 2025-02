RKC Waalwijk verpulvert NAC Breda en zet weg omhoog voort

RKC Waalwijk heeft NAC Breda in een Brabants onderonsje een flink pak slaag gegeven. Na een flitsend begin met drie doelpunten binnen een halfuur werd het eigenlijk nooit meer een wedstrijd. RKC bleef leuk doorvoetballen en maakte het uiteindelijk 5-0. Voor RKC is het de derde overwinning op rij, terwijl het nog onder de degradatiestreep staat.

RKC vloog uit de startblokken. Al in de zesde minuut kon Richonell Margaret de 1-0 binnenschieten. Faissal Al Mazyani gaf de voorzet en via een tegenstander kwam de bal, vlak voor het doel, bij de doelpuntenmaker terecht.

Het tweede doelpunt liet niet lang op zich wachten. Na een voorzet van Mohamed Ihattaren kon Oskar Zawada de bal net niet goed meenemen en binnenschieten. Uit de rebound belandde de bal bij Margaret, die met een balletje breed de assist op Yassin Oukili gaf. De volgende voorzet van Ihattaren op Zawada zou wél meteen een succes worden. De Poolse spits kopte de voorzet binnen en zette zijn team binnen het halfuur op een 3-0 voorsprong.

Hoewel NAC Breda tegen een flinke achterstand aanliep, was het RKC dat het initiatief bleef nemen. Er werd lekker gevoetbald, Ihattaren gaf Maximilien Balard zelfs nog een panna. Zawada probeerde nog met een omhaal te scoren. Nadat Leo Sauer de grootste kans van de wedstrijd voor NAC op de paal schoot, was het helemaal gedaan. De 4-0 viel via Zawada, die zijn tweede maakte op aangeven van Yassin Oukili. Ook de 5-0 viel nog. Invaller Chris Lokesa wist een afvallende bal binnen te koppen.

Met de overwinning zet RKC een goede reeks door. Na de winterstop werd er in de Eredivisie slechts één keer verloren (Ajax, 2-1). Bovendien pakken de Waalwijkers de derde overwinning op rij, na Willem II (2-0) en Almere City (1-4) te hebben verslagen. Desondanks staat RKC nog onder de degradatiestreep, op plaats zeventien met zeventien punten. Sparta Rotterdam staat met slechts drie punten meer op plek zestien, wat recht geeft op nacompetitie. NAC Breda kent wisselvallige resultaten, maar staat nog altijd in het linkerrijtje.