Liverpool verslaat uittredend kampioen Manchester City opnieuw: landstitel weer dichterbij voor Arne Slot

Liverpool heeft drie punten overgehouden aan het bezoek aan regerend kampioen Manchester City. De ploeg van trainer Arne Slot was in het Etihad Stadium met exact dezelfde cijfers te sterk voor de ploeg van Pep Guardiola als eerder dit seizoen op het eigen Anfield het geval was: 0-2. was met een doelpunt én een assist weer eens goud waard voor The Reds. Door de zege vergroot koploper Liverpool het gat met nummer twee Arsenal naar elf punten, al hebben The Gunners nog wel een wedstrijd tegoed.

Er stond zondag weer eens een heerlijk affiche op het programma in de Premier League. Het kwakkelende Manchester City ontving koploper Liverpool. City werd afgelopen week op kansloze wijze uitgeschakeld in de Champions League door Real Madrid en staat op een teleurstellende vierde plaats in de Premier League. Liverpool kwam afgelopen woensdag in actie in de competitie tegen Aston Villa en speelde met 2-2 gelijk. Voor Liverpool was de wedstrijd tegen Manchester City een unieke kans om de marge met de achtervolgers te vergroten. Arsenal en Nottingham Forest verloren namelijk allebei hun wedstrijden dit weekend.

Manchester City moest het zonder Erling Haaland doen vanwege een blessure. Zonder de Noor begonnen ze sterk aan de wedstrijd en met name Jeremy Doku was een plaag voor Trent Alexander-Arnold. Na een kwartier spelen sloeg Liverpool echter dodelijk toe met een fantastisch ingestuurde hoekschop. Alexis Mac Allister trapte een lage hoekschop waarna Dominik Szoboszlai de bal met de hak verlengde. Mohammed Salah stond klaar op het juiste plekje om de openingstreffer binnen te schieten. De ploeg van Pep Guardiola leek na een half uur voetballen op gelijke hoogte te komen via Omar Marmoush. De Egyptenaar van City schoot raak via de binnenkant van de paal, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. De verdediging van Liverpool stond onder leiding van Virgil van Dijk als een huis en grote kansen werden nauwelijks weggegeven. Veel kansen werden er ook daar Liverpool niet gecreëerd, maar ze waren wel uiterst effectief. Salah kreeg de bal op de hoek van het strafschopgebied en dreigde uit te halen. In plaats daarvan legde hij de bal af op Szoboszlai die de bal in de korte hoek kon schuiven voor de 0-2. Salah staat daardoor op 25 doelpunten en 16 assist na 27 wedstrijden in de Premier League.

Het spelbeeld van de tweede helft veranderde niet ten opzichte van de eerste helft. Liverpool liet City aan de bal en die deden daar erg weinig mee. In de counter werd de ploeg van Arne Slot een aantal keer erg gevaarlijk. Zo leek Curtis Jones de 0-3 binnen te lopen voor een leeg doel, maar aangever Szoboszlai stond een teenlengte buitenspel. Manchester City gaf niet op en werd richting het einde van de wedstrijd steeds gevaarlijker. Doku liep Alexander-Arnold de hele wedstrijd aan alle kanten voorbij, maar tot een goed vervolg kwam het telkens net niet. In de tegenstoot werd Liverpool gevaarlijk via Luis Diaz, maar Ederson had goed keeperswerk in huis. In de slotfase was het geloof er bij de thuisploeg uit en liep het stadion snel leeg.

The Reds staan door deze overwinning inmiddels elf punten voor op belager Arsenal, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Aanstaande woensdag wacht er opnieuw een zware kluif als Newcastle United op bezoek komt op Anfield. Manchester City moet zich gaan proberen te herpakken woensdag in een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

1 - Mohamed Salah is the first player in Premier League history to score and assist in both games against the reigning champions in a season. King. pic.twitter.com/nIzzGvVOew — OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2025

