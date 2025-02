Marco van Basten geconfronteerd met opmars Ajax tijdens zijn afwezigheid, analist reageert hilarisch

Marco van Basten zou de komende weken wel weer eens afwezig kunnen zijn bij Rondo, als hij bijgelovig is. De analist was enkele weken van de buis en bij zijn terugkeer bij het programma van Ziggo Sport staat Ajax plots eerste. Van Basten reageert met een knipoog.

Van Basten was op wintersport, vervolgens wat ziekig en moest daarna geopereerd worden aan zijn enkel. Maandag keert hij terug op tv. Daar is Wytse van der Goot maar wat blij mee.

De presentator begint meteen met een opmerking over de afwezigheid van de oud-international. "Marco, grootste Ajax-criticus, vier weken niet op tv. Je komt terug en poef, Ajax koploper. Is dat toeval?" Door de mindere fase van PSV heeft Ajax nu evenveel punten als de Eindhovenaren, maar één wedstrijd minder gespeeld. Hierdoor staat de ploeg van Francesco Farioli eerste.

San Marco heeft die ontwikkeling ook gezien en reageert al lachend: "De komende acht weken ga ik weer weg." Er wordt even flink gelachen aan tafel, totdat Van der Goot zijn teleurstelling uit. "Niet doen!" Van Basten kijkt overigens wel naar Rondo als hij niet aanschuift en mist zijn eigen stemgeluid dan niet. "Meestal als ik er niet zit, is het goed."

Enkel-update

Over zijn enkeloperatie zegt Van Basten later nog: "De enkel is schoongemaakt. Ik heb de afgelopen vijftien jaar toch weer een hoop gesport. Daar wordt het niet beter op. De beste oplossing was dus toch schoonmaken. Dat is vorige week gebeurd en het gaat gelukkig goed."

