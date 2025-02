Woerts deelt bijzondere opmerking over trainerswissel Feyenoord, Van der Gijp en Driessen komen niet meer bij

Robin van Persie heeft de overstap gemaakt van sc Heerenveen naar Feyenoord en dat is momenteel het gesprek van de dag. Chris Woerts vindt echter vooral het aantrekken van assistent René Hake een goede zet. Johan Derksen en Valentijn Driessen zijn het vervolgens oneens over de acties van Van Persie.

Bij Vandaag Inside wordt de trainersoverstap van de oud-international besproken. Woerts komt als eerste aan het woord. "Ik ben wel blij met Van Persie, dat is wel weer een nieuw gezicht. Maar ik ben nog blijer met René Hake." Valentijn Driessen en René van der Gijp barsten vervolgens in lachen uit. "Daar (Hake, red.) heb ik me altijd over verbaasd", stelt Gijp. Volgens Johan Derksen is er sprake van een addertje onder het gras. "Gaat hij bij jou de tuin doen ofzo?"

De sportmarketeer legt zijn keuze uit. "Je kunt lullen wat je wil, maar bij Utrecht goed gedaan, Go Ahead goed gedaan, bij Manchester United geweest. En bij Feyenoord denken ze: er moet toch iemand naast Van Persie worden gezet, want die maakt nog wel eens wat beginnersfoutjes."

Derksen is echter niet zo gecharmeerd van het gedrag van Van Persie gedurende de laatste maanden. "Vind je niet dat hij zich onbetrouwbaar gedragen heeft? Hij belt de directeur van Heerenveen (Ferry de Haan, red.) of hij daar mag beginnen. Die club geeft hem alle ruimte en laat hem domme dingen doen en fouten maken. En bij het eerste beste telefoontje uit Rotterdam en de verhuiswagen staat al klaar." Ook de algemeen directeur van Feyenoord krijgt een draai om de oren. "Die Te Kloese heeft hem alleen maar genomen om zijn eigen hachje te redden."

Discussie Derksen en Driessen over aantrekken Van Persie

Derksen snapt niet waarom de directeur voorafgaand aan dit seizoen de gok met Van Persie niet aandurfde, als hij hem nu wel aanstelt bij Feyenoord. "Acht maanden geleden werd hij te licht bevonden door Te Kloese, toen moest die Deen komen (Brian Priske, red.) en acht maanden later, na bij Heerenveen niet te hebben overtuigd, is hij goed genoeg. Dat is gelul, dat is gewoon om Het Legioen zoet te houden."

Driessen denkt dat de oefenmeester ook prima voor het seizoen bij Feyenoord aangesteld had kunnen worden. "Misschien was Van Persie toen ook al rijp voor Feyenoord. Te Kloese was degene die zei: 'Het komt te vroeg'. Dat is een verkeerde inschatting geweest, net zoals de inschatting dat Priske goed genoeg zou zijn geweest verkeerd was."

Volgens De Snor heeft Van Persie echter nog veel te leren en was het instapmoment bij Heerenveen al frappant. "Ik denk dat Heerenveen te vroeg voor hem kwam. Met 9-1 van AZ verliezen, die rare keeperswissel. Blind aanvallend spelen en denken dat het allemaal maar kan."

