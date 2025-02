Mannen VI laten geen spaan heel van 'blunderende' Arne Slot: 'Zijn argumentatie was ook ruk'

Arne Slot kan op weinig medelijden rekenen van de mannen aan tafel bij Vandaag Inside. De coach van Liverpool blameerde zich met zijn team door in de beker van de hekkensluiter van het tweede niveau, Plymouth Argyle (1-0), te verliezen.

The Reds begonnen het duel met een zwaar uitgedunde opstelling, van de basisspelers was alleen Luis Diaz van de partij. De grote namen zaten verder ook niet op de bank. Bij Vandaag Inside overheerst onbegrip over de actie van de trainer. "Onze vriend Slot heeft nu ook wel een grote blunder gemaakt hè?", begint Johan Derksen. "Die was zo'n beetje heilig verklaard. Met een elftal met wisselspelers naar Plymouth Argyle gaan is heel onverstandig."

René van der Gijp kan nog wel enigszins begrijpen waarom Slot deed wat hij deed. "Weet je wat hij natuurlijk dacht Johan? Tegen PSV zag het er best goed uit." Derksen is het eens met die constatering. "Inderdaad, toen viel het niet tegen. Maar de vierde ronde van de bekerfinale in Engeland, dat kost goud geld." Van der Gijp vindt de uitschakeling het ook zonde.

Valentijn Driessen verbaasde zich vooral over de woorden van Slot na afloop. "Het erge vond ik nog dat hij achteraf zei: 'Ik heb er geen spijt van'. Als je zo'n fout hebt, moet je daar gewoon spijt van hebben. Zijn argumentatie was echt ruk. Hij zei: 'Ook mijn A-spelers zouden moeite hebben gehad met Plymouth, want die hebben een kick and rush-tactiek'."

Wilfred Genee vindt dat de mannen wel ineens hard zijn voor Slot, nu het een keer tegenzit, maar Derksen vindt het niet meer dan terecht. "Dit is voor het eerst dat hij aantoonbaar een blunder heeft gemaakt."

