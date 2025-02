Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske gooit elftal om na nederlaag in Klassieker

Feyenoord gaat woensdagavond op bezoek bij PSV in de kwartfinale van de KNVB Beker. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat Brian Priske zijn elftal op liefst vijf plekken wijzigt na de nederlaag op bezoek bij aartsrivaal Ajax (2-1).

Het zit bij Feyenoord dit seizoen niet mee met blessures. Voor de wedstrijd tegen PSV zijn er weer vier spelers afgehaakt, zo bevestigde Priske dinsdag op de persconferentie. Zo kan Gernot Trauner na wedstrijden tegen Lille OSC en Ajax geen derde wedstrijd in acht dagen tijd spelen, dus zit hij niet bij de wedstrijdselectie. De verwachting is dat hij wordt vervangen door Thomas Beelen. Ook Bart Nieuwkoop ontbreekt in de verdediging bij Feyenoord. De back heeft klachten overgehouden aan De Klassieker, waardoor waarschijnlijk Givairo Read terugkeert in de basis.

Op het middenveld ruimt Priske waarschijnlijk een plekje in voor zijn aanvoerder Quinten Timber. De middenvelder maakte zondag zijn rentree bij de Rotterdammers na blessureleed en luisterde dit direct op met een doelpunt. Daarnaast ging Feyenoord direct beter spelen bij zijn invalbeurt. De verwachting is dat de terugkeer van Timber ten koste gaat van Jakub Moder.

Naast Nieuwkoop en Trauner moet Priske nog een basisspeler van afgelopen weekend missen in Eindhoven, aangezien Anis Hadj Moussa niet ongeschonden uit de strijd is gekomen in de Johan Cruijff ArenA. De verwachting is dat Ibrahim Osman zijn plek op de rechterflank overneemt. Ook Ayase Ueda, die onlangs terugkeerde van een blessure en nog niet volledig wedstrijdfit is, verdwijnt naar verwachting uit de basisopstelling. Julián Carranza neemt in dat geval de plek in de punt van de aanval in.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Timber, Hwang, Milambo; Osman, Carranza, Paixão.

