Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz voert drie wijzigingen door voor bekerkraker met Feyenoord

PSV neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen Feyenoord in de kwartfinale van de KNVB Beker. Dat zullen de Eindhovenaren doen met drie andere namen in de basis ten opzichte van het competitieduel bij NEC (3-3), zo verwacht het Algemeen Dagblad.

Dit seizoen is Joël Drommel weer de bekerdoelman bij PSV. De 28-jarige goalie moet normaal gesproken Walter Benítez voor zich dulden, maar krijgt van trainer Peter Bosz dus de kans zich te onderscheiden in het bekertoernooi. Dat betekent dat hij naar verwachting ook woensdag weer onder de lat zal staan, waardoor zijn Argentijnse concurrent op de bank plaatsneemt.

Achterin moet Bosz het woensdag stellen zonder Richard Ledezma. De Amerikaan kreeg in de wedstrijd tegen NEC een tik tegen het hoofd, waardoor hij woensdag niet in actie kan komen, zo bevestigde Bosz dinsdag. Waarschijnlijk zal hij worden vervangen door Rick Karsdorp.

Ook Armando Obispo is woensdag niet van de partij. De verdediger, die een basisplaats heeft door de blessure van Olivier Boscagli, pakte gele kaarten in de bekerwedstrijden tegen de Koninklijke HFC en Excelsior, waardoor hij tegen een schorsing aanliep. De verwachting is dat Adamo Nagalo hem vervangt in het hart van de verdediging.

Vermoedelijke opstelling PSV

Drommel; Karsdorp, Flamingo, Nagalo, Mauro Júnior; Schouten, Veerman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Perisic.

