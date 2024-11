Drommel komt met nieuwtje over opstelling PSV

staat dit seizoen onder de lat bij PSV in de bekerwedstrijden. Dat heeft de doelman bevestigd in gesprek met het Eindhovens Dagblad na afloop van de wedstrijd van Jong PSV tegen Jong AZ (2-1).

Walter Benítez geldt bij PSV als eerste doelman. Toch heeft Peter Bosz ervoor gekozen om Drommel in de bekerwedstrijden aan zijn minuten te laten komen, zo maakt de sluitpost maandagavond zelf bekend. “Dat is geen staatsgeheim”, geeft hij aan wanneer hij de vraag krijgt of hij dit wel mocht delen. “Ik word dit seizoen weer de bekerkeeper van PSV, heeft Peter (Bosz, red.) me aan het begin van het seizoen al verteld.”

De doelman wist twee seizoenen geleden beslag te leggen op de KNVB Beker en hoopt dat kunstje dit seizoen te kunnen herhalen. “Het was fantastisch, die dag”, blikt hij terug. Voor PSV is de eerste horde op weg naar de finale een wedstrijd tegen de amateurs van Koninklijke HFC. Drommel goed voorbereid naar die wedstrijd toeleven. “Daarom is het mooi om nu weer minuten bij Jong PSV te maken. Het mes sneed vandaag aan twee kanten, want ik kon ritme opdoen en heb het team ook kunnen helpen.”

Geen winterse transfer verwacht

Drommel zou het liefst eerste doelman zijn, maar heeft het toch uitstekend naar zijn zin in Eindhoven. “PSV is heel mooi. Echt. Ik voel me hier fijn en vind het een gezellige stad”, legt de keeper uit. “Iedereen kent mijn sportieve situatie en het is logisch dat ik meer wil spelen.” Drommel geeft aan komende zomer de situatie te bekijken. De doelman heeft nog een contract tot medio 2026. “Walter heeft een aflopend contract en ik heb nog een seizoen dus. Het zou mooi zijn om alsnog de stap omhoog te maken bij PSV en is het niet hier, dan kijken we verder. In de winter zie ik weinig gebeuren.”

