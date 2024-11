Nagalo vertelt wanneer hij terug wil keren bij PSV

hoopt eind januari of begin februari weer minuten te kunnen maken bij PSV. De zomeraanwinst werd onlangs geopereerd aan zijn schouder en is hard op de weg terug.

Eind oktober raakte Nagalo in de wedstrijd van Jong PSV tegen Vitesse voor de tweede keer in korte tijd geblesseerd aan zijn schouder. Het bleek om een langdurig probleem te gaan, dus besloot de verdediger, die afgelopen zomer overkwam van Nordsjaelland, onder het mes te gaan. In gesprek met de clubkanalen van PSV geeft hij aan hoe het nu met hem gaat.

“De steun van PSV is belangrijk voor me geweest”, geeft de Burkinees aan. “Mensen van PSV kwamen me eten brengen en met de spelers is er veel contact geweest.” Voor Nagalo was dat van grote waarde. “Vooral omdat ik hier alleen in Nederland ben en hier geen familie heb. PSV is nu mijn familie.”

Drie tot vier maanden

Maar wanneer verwacht hij weer op het veld te kunnen staan? “Drie tot vier maanden”, antwoordt de centrumverdediger. Daarmee mikt hij op een terugkeer eind januari of begin februari. “Dat zou een mooi moment zijn. Maar hopelijk zo snel mogelijk. Ik vertrouw op mijn lichaam en de mensen om me heen.”

Update Nagalo 🗣️ — PSV (@PSV) November 25, 2024

