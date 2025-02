Vermoedelijke opstellingen Man City – Liverpool: Nederlander neemt plaats op bank

Liverpool en Arne Slot reizen zondag af naar Manchester voor de Premier League-kraker tegen Manchester City. De verwachting van The Guardian is dat Slot zijn elftal op één plek wijzigt ten opzichte van het duel met Aston Villa. Cody Gakpo is waarschijnlijk niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Van Pep Guardiola wordt verwacht dat hij drie wijzigingen doorvoert ten opzichte van de nederlaag tegen Real Madrid.

City mist Stones, Haaland keert terug

Voor Manchester City is het duel met Liverpool van groot belang om nummer vijf Bournemouth op afstand te houden. The Citizens hebben met een wedstrijd minder gespeeld een voorsprong van slechts een punt op de plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op plaatsing voor de Europa League. In de kraker zal Guardiola het in ieder geval moeten stellen zonder John Stones, die tegen Real Madrid al vroeg uitviel met een blessure. De verwachting is dat Abdukodir Khusanov naar het centrum verhuist en Rico Lewis als rechtsback in het elftal komt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Engelse grootmachten sturen massaal scouts naar Ajax voor toptalent'

Daar tegenover staat de vermoedelijke terugkeer van Erling Haaland. De Noor bleef in Madrid negentig minuten op de bank, maar de verwachting van de krant is dat hij tegen Liverpool wel een basisplaats heeft. Toch wordt er een vraagteken achter zijn naam geplaatst, aangezien er wordt getwijfeld of de spits volledig wedstrijdfit is. De vermoedelijke terugkeer van Haaland gaat ten koste van Bernardo Silva. Ook Ilkay Gündogan moet naar verwachting plaatsmaken, terwijl Kevin De Bruyne terugkeert in het elftal.

Vermoedelijke opstelling Manchester City

Ederson; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; González, Foden, De Bruyne; Savinho, Haaland, Marmoush.

Gakpo terug in wedstrijdselectie

Liverpool zal zondag willen profiteren van de nederlaag van Arsenal. De Londenaren gingen een dag eerder in eigen huis met 0-1 onderuit tegen stadsgenoot West Ham United. Toch zit de ploeg van Slot niet in de beste fase, met in de competitie gelijke spelen tegen Everton en Aston Villa, terwijl Plymouth Argyle The Reds verraste in de FA Cup. Een zege op Manchester City is dus van belang om het goede gevoel terug te krijgen.

LEES OOK: Pittige loting voor Slot: Liverpool treft tegenstander die liefst tien keer scoorde in tussenronde

Dat zal Liverpool naar verwachting nog altijd moeten doen zonder Gakpo. De Oranje-international hield klachten over aan het duel met Everton van anderhalve week geleden en kwam sindsdien niet meer in actie. Hoewel de aanvaller waarschijnlijk wel weer bij de wedstrijdselectie zit, kan hij vermoedelijk wel weer op de bank plaatsnemen. Waar hij tegen Aston Villa nog werd vervangen door Curtis Jones, is die rol nu waarschijnlijk weggelegd voor Luis Díaz.

Vermoedelijke opstelling Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Jota, Díaz.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot stuurt scout naar Ajax, interesse Arsenal koelt af

Scouts van Chelsea en Liverpool waren vorige week donderdag aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray.