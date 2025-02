Pittige loting voor Slot: Liverpool treft tegenstander die liefst tien keer scoorde in tussenronde

Ook Liverpool kent zijn tegenstander in de achtste finales van de Champions League. De formatie van coach Arne Slot eindigde in de competitiefase bovenaan en plaatste zich zodoende rechtstreeks voor de laatste zestien. Daarin wacht een tweeluik met Paris Saint-Germain. Omdat Liverpool zich rechtstreeks wist te kwalificeren voor de achtste finales, begint de huidige koploper van Engeland met een uitwedstrijd. Die wordt gespeeld op 4 of 5 maart. De return is een week later op 11 of 12 maart.

Liverpool mag zijn borst natmaken. Paris Saint-Germain maakte in de tussenronde veel indruk door over Stade Brest over twee wedstrijden met 10-0 (!) te verslaan. De heenwedstrijd eindigde in een 0-3 zege, in eigen huis was PSG met liefst 7-0 te sterk voor de ploeg die in de competitiefase van de Champions League nog won van PSV.

Mochten Liverpool en Slot afrekenen met PSG, dan wacht in de kwartfinales een tweeluik met de winnaar van de achtste finale tussen Club Brugge en Aston Villa. Liverpool stond woensdagavond nog tegenover Aston Villa. De formatie van Slot verspeelde in Birmingham twee dure punten (2-2, nadat er een week ervoor ook al niet werd gewonnen bij Everton (1-1). Liverpool is desondanks nog wel altijd koploper in Engeland. De voorsprong op nummer twee Arsenal is momenteel acht punten, maar de Noord-Londenaren hebben nog wel een wedstrijd tegoed.

