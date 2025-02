Willie Overtoom prijst twee Eredivisieclubs: 'Daar wordt heel weinig over gesproken'

Voormalig profvoetballer Willie Overtoom komt op X plotseling met een lofzang op FC Groningen en Sparta Rotterdam. Beide clubs, op het moment van schrijven respectievelijk de nummers acht en zestien van de Eredivisie, staan er uitstekend op qua jeugdopleiding en scouting. Daar mag best wel wat meer aandacht voor zijn, vindt Overtoom.

"Er wordt heel weinig gesproken over FC Groningen en eigen jeugd, maar ook zij doen het fantastisch qua opleiden", schrijft Overtoom, oud-speler van onder meer AZ en Heracles Almelo. De selectie van De Trots van het Noorden herbergt inderdaad een keur aan zelfopgeleide spelers. Luciano Valente, Thom van Bergen, Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Lenadro Bacuna, Wouter Prins, Romano Postema en Tika de Jonge krijgen of kregen dit seizoen allemaal veelvuldig speeltijd van trainer Dick Lukkien.

Daarnaast mag ook Sparta wel wat meer credits krijgen voor de jeugdopleiding én de scouting, vindt Overtoom. Met Hamza el Dahri en Ayoub Oufkir herbergt de selectie van trainer Maurice Steijn op dit moment twee spelers uit de eigen jeugd. Ook Gjivay Zechiël, die in de winterstop op huurbasis overkwam van stadgenoot Feyenoord, kwam in het verleden uit in de jeugdopleiding van Sparta.

Daarnaast geldt Sparta als club waar veel (latere) Oranje-internationals hun loopbaan begonnen, zoals Danny Blind, Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum. Of, in een verder verleden grote namen als Pim Doesburg, Jan van Beveren en Tonny van Ede. "Ik denk zelfs dat, buiten de top drie om, de meeste spelers bij het Nederlands elftal hebben gezeten met een Sparta-achtergrond", vermoedt Overtoom. "Veel talenten op het hoogste niveau, dus!", aldus de drievoudig international van Kameroen.

