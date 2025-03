Farioli-effect duidelijk zichtbaar: Ajax krijgt Eredivisie-record op zijn naam

Ajax is zondag een record rijker, al moet dat wel gedeeld worden met twee andere clubs. Francesco Farioli gebruikte dit seizoen namelijk al 37 spelers, iets wat pas twee keer eerder voorkwam in de Eredivisie.

De Italiaanse trainer werd voor de winterstop meer dan eens bekritiseerd voor zijn roulatie-beleid: veel spelers uit de selectie van Ajax maakten in de eerste seizoenshelft hun opwachting. De laatste weken is dat gewissel wat afgenomen, wat mogelijk komt door enkele interne gesprekken die Farioli heeft gehad. Toch werd er op zondag een record verbroken: bij Ajax hebben namelijk al 37 spelers speelminuten in de Eredivisie gehad, weet Opta.

Een aantal van deze spelers heeft de club ondertussen tijdelijk verlaten. Alex Kroes en de directie maakten tijdens de winterstop schoon schip en haalden ook enkele nieuwe spelers, zoals Matheus en Lucas Rosa. Eerstgenoemde maakte vorige week zijn debuut en Rosa werd door zijn invalbeurt in de 90e minuut tegen Almere City (0-1 winst) de 37e speler die dit Eredivisieseizoen voor Ajax speelde.

Alleen bij ADO Den Haag (2020/21) en FC Volendam (2023/24) werden er zoveel verschillende spelers ingezet. Dit aantal is dus opmerkelijk hoog. Farioli en Ajax hebben nog tien speelrondes om het record in eigen handen te krijgen.

