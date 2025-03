Sneijder (1,70m) verbouwereerd tijdens Ajax - Frankfurt: 'Ik had die als keeper uit de lucht geplukt'

Ajax kwam donderdagavond snel op voorsprong tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League, maar dat ging op een opmerkelijke manier. Nadat een bal werd afgeslagen, slingerde Jordan Henderson de bal voor. Meerdere Eintracht-verdedigers keken afwachtend toe, terwijl doelman Kevin Trapp ook niet handelend optrad. Brian Brobbey kon simpel binnenknikken.

Theo Janssen bespreekt in de rust het enige doelpunt van Ajax tot dusver. "Geweldige voorzet van Henderson en Brobbey die in de vijfmeter een bal vrij kan binnenkoppen. Ik moet zeggen dat de keeper (Trapp, red.) daar wel wat meer had kunnen en moeten doen."

LEES OOK: Brian Brobbey is woest: ‘Houd je hoofd erbij, geen gekke dingen doen...’

Wytse van der Goot legt de schuld ook bij de verdedigers van de Duitse ploeg, maar vraagt vervolgens (al grappend over diens lengte) aan Wesley Sneijder of Trapp de bal had moeten hebben. "Nee inderdaad, dat moet je mij niet vragen", zegt de recordinternational van 1,70m.

"Maar geloof me: als ik hier op doel had gestaan, had ik hem echt uit de lucht geplukt. Die bal is zo lang onderweg... Dan moet je komen. Ook al is er miscommunicatie, moet de keeper in zijn vijfmeter het zekere voor het onzekere nemen en dus uitkomen."

Brobbey 𝐤𝐨𝐩𝐭 raak! 💥

Ajax schiet uit de startblokken en komt op voorsprong tegen Frankfurt (1-0) ⚡#ZiggoSport #UEL #AJAFRA pic.twitter.com/adH93ebQnr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2025

