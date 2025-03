'Standbeeld voor Peter Bosz bij Johan Cruijff ArenA'

Peter Bosz verdient een standbeeld voor de Johan Cruijff ArenA, zegt Valentijn Driessen gekscherend. Door de ineenstorting van PSV heeft Ajax plots goede papieren om zich te kronen tot kampioen van Nederland.

Zondag won Ajax met 0-1 van Almere City, waardoor de voorsprong op nummer twee PSV is opgelopen tot acht punten. Het is nog nooit gebeurd dat een club tien wedstrijden voor het einde zo’n grote voorsprong heeft en de landstitel misliep. Het veldspel van Ajax blijft onderwerp van kritiek, ook bij Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf vindt weliswaar dat Ajax goed presteert, maar dat er vooral bloemen naar PSV gestuurd mogen worden.

“We hebben genoten”, zegt Driessen cynisch over de wedstrijd tegen Almere. “Ajax heeft één grote kwaliteit: ze passen zich aan aan het niveau van de tegenstander. En uiteindelijk winnen ze de wedstrijd. Dat was ook in Almere het geval. Ajax is eigenlijk niet in de problemen gekomen. Taylor maakt de 0-1 in de achtste minuut en daarna gaat de boel op slot. In de tweede helft wordt de bal aan Almere gegund. Er waren nog één of twee aanvallen van Ajax en dat was het. Met drie punten de bus in, op weg naar het Museumplein.”

FootballTransfers: Johan Bakayoko kan toptransfer verzilveren tegen Arsenal in Champions League

'Repeterend verhaal bij PSV'

De huidige eerste plaats noemt hij ‘heel knap’. “Met dank aan PSV”, voegt de journalist toe. “Er mag bij de ArenA wel een standbeeld komen voor Peter Bosz en voor PSV. Als je ziet hoe makkelijk ze de voorsprong uit handen hebben gegeven, na wedstrijden tegen niet de grootste tegenstanders… Ajax heeft het voor zichzelf heel goed gedaan door alle wedstrijden op minimalistische wijze te winnen.” Ondertussen heeft ‘PSV zijn plicht verzaakt’. “Het is een repeterend verhaal bij PSV: ze geven niet thuis wanneer het moet. In de Champions League doen ze het wel, maar in de Eredivisie kunnen ze het niet opbrengen.”

