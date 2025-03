VVV-Venlo maakt Ajax belachelijk, krijgt reactie van de Amsterdammers en verwijdert video vliegensvlug

VVV-Venlo heeft de spot gedreven met Ajax, maar dat heeft allesbehalve goed uitgepakt. De Limburgers plaatsten een video op TikTok na de thuisoverwinning op Jong Ajax van afgelopen vrijdag (1-0), waarin ze de Ajacieden met lage noteringen belachelijk maakten. De Amsterdammers kwamen vervolgens met een reactie op het bericht, waarna VVV de video verwijderde.

De ploeg uit Venlo speelde vrijdagavond een duel in de Keuken Kampioen Divisie tegen Jong Ajax en wonnen door een doelpunt van Naim Matoug met 1-0. Aan de kant van Jong Ajax stonden er een paar grote namen in de ploeg, zoals Rayane Bounida, Sean Steur en Julian Rijkhoff. Bij VVV vond het social media-team het nodig om de Amsterdammers na hun nederlaag nog een trap na te geven. Er werd een video geplaatst van afdruipende spelers van Jong Ajax, met daarnaast hun wedstrijdbeoordeling. Daarbij stond geschreven: 'Such a good academy' (of te wel 'wat een goede opleiding') met een lachemoji, om de sarcastische ondertoon te benadrukken.

Artikel gaat verder onder video

Bij Ajax waren ze niet zo gediend van deze laster. Het social media-team van de Amsterdammers sloeg terug met '0-13' refererend naar de afslachting van VVV tijdens een Eredivisiewedstrijd in het seizoen 2020/21. Lassina Traoré scoorde die dag maar liefst vijf keer.

VVV lijkt te zijn geschrokken van de reactie van de Amsterdammers en heeft de video offline gehaald. Mogelijk had het social media-team van de Limburgers niet op respons gerekend of wordt de video niet door iedereen binnen VVV goedgekeurd.

@AFCAjax admin ownt de VVV venlo admin. Net zoals op het veld meestal 🤣🤣 pic.twitter.com/uINESi3tgd — AFC1990 (@ajax8284) March 11, 2025

Ben je gedegradeerd, sta je inmiddels 16e in de keukenkampioen divisie. Al jaren geen rol van betekenis. Je laatste potje voor echie tegen Ajax was 13-0 en kom

Je nu met dit? @VVVVenlo hoe vind jezelf dat het gaat? pic.twitter.com/vgNamQljzb — Wessel (@wesselos) March 11, 2025

En mij maar werkeloos noemen omdat ik een beetje bait. Admin van @VVVVenlo doet het ook en krijgt betaald. Het leven is niet eerlijk pic.twitter.com/ONxqUEJeo2 — CH’ (@jorrelhato) March 11, 2025

Knap hoor, winnen van een stel pubers. @VVVVenlo



Wanneer jullie ooit weer tegen Ajax 1 mogen zijn jullie weer stil. 😂😂#Ajax pic.twitter.com/GnPoV9bicP — Rayno (@Rayno_020) March 11, 2025

