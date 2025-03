Speler die een zeer slechte beurt maakte voor Oranje, plots opgehemeld

Voor Jorrel Hato was vorige week niet bepaald de beste week in zijn nog relatief prille loopbaan. De linksback van Ajax mocht voor Oranje zijn opwachting maken tegen Spanje maar had een negatieve rol bij de 0-1 en werd aan het eind van de wedstrijd met rood van het veld gestuurd. Toch redeneren Valentijn Driessen en Mike Verweij dat topclubs een goed gevoel aan het optreden van de back hebben overgehouden.

Na een pass van Bart Verbruggen in de negende minuut tijdens de wedstrijd in De Kuip nam Hato de bal niet goed aan, waarna hij in de hoek werd gedreven. Lamine Yamal ontfutselde hem de bal, die de bal aan Pedri gaf. De middenvelder van FC Barcelona bereikte Nico Williams, die de 0-1 aantekende. Oranje kantelde daarna de wedstrijd en kwam op 2-1, toen Hato in de 81e minuut rood pakte. De Ajacied werd een beetje uit balans gebracht, maar ging daarna met een vrij gestrekt been in op Robin Le Normand. Uiteindelijk werd het 2-2, waarna Spanje in eigen land na strafschoppen afrekende met het Nederlands elftal.

Tijdens Kick-Off neemt Verweij het op voor de nog maar 19-jarige speler van Ajax. "Ik denk dat er toch wat te negatief over Hato wordt gedaan. Natuurlijk maakt hij twee grote fouten en kijken de topclubs daarnaar. Maar topclubs kijken er ook naar hoe iemand reageert op zo'n ketser in de achtste minuut. Er zijn jonge spelers voor minder in elkaar gestort en voor minder gewisseld. Hij herpakte zich geweldig."

Ook het moment van de rode kaart was volgens de journalist van De Telegraaf niet zo erg als het leek. "Het was onhandig, hij moet op zijn benen blijven staan. Maar hij krijgt een duw in zijn rug, er werd ook een overtreding op hem gemaakt. Je wordt er zeker op afgerekend, maar hoe hij verder heeft gespeeld, vond ik voortreffelijk. Daar kijken clubs ook naar." Voor Driessen was de reactie van Hato na afloop vooral veelzeggend. "Hij ging er heel volwassen mee om, dat tekent weer zijn volwassenheid."

