Als er vanavond penalty's volgen bij Oranje, is één strafschopnemer al bekend

Als het zondagavond uitdraait op strafschoppen in het duel tussen Spanje en Nederland, en staat nog op het veld, zal hij in ieder geval een penalty nemen. De aanvallende middenvelder van Bournemouth mag zich volgens bondscoach Ronald Koeman een penaltyspecialist noemen.

Dit seizoen was Kluivert goed voor zes doelpunten vanaf de stip, waarvan overigens drie in dezelfde wedstrijd. Missen deed hij dit seizoen niet. Op de persconferentie van vrijdag kreeg Kluivert de vraag of hij een specialist is. “Ik weet dat ik het vroeger helemaal niks vond. Vorig jaar speelden we met Dominic Solanke bij Bournemouth. Dit seizoen kreeg ik de kans, eiste ik het op en voel ik me er goed bij. Ik trainde er aan het begin van mijn carrière veel op, nu af en toe.”

Artikel gaat verder onder video

Bondscoach Ronald Koeman was iets stelliger. "Zeven uit zeven, dan ben je een specialist." Kluivert miste overigens wel één strafschop: in december 2016 namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn daadwerkelijke statistiek is dus zeven uit acht, in wedstrijden op profniveau. Koeman liet verder weten dat Oranje in de wedstrijdvoorbereiding aandacht heeft besteed aan het ‘penaltyscenario’. Als de return tegen Spanje in een gelijkspel eindigt, ook na verlenging, volgen er strafschoppen.

LEES OOK: Justin Kluivert krijgt lachers op de hand en verdient vaderlijk tikje van Koeman

Koeman heeft de strafschoppenreeks echter niet tot in detail uitgedacht. “Je moet afwachten hoe een wedstrijd verloopt en wie er nog op het veld staat als het op penalty's aankomt. Dan hebben we in mijn optiek genoeg jongens die de ervaring hebben, die weleens penalty's nemen. Ik zie het niet als een probleem. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat je het kan trainen. Individueel als speler. Maar je kunt nooit de druk nabootsen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nico Williams wil reactie op levensgroot spandoek in De Kuip

In Spanje wordt veel gesproken over een spandoek dat in De Kuip zichtbaar was.