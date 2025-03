Justin Kluivert krijgt lachers op de hand en verdient vaderlijk tikje van Koeman

kreeg zaterdagavond de lachers op de hand met een grap over het vaderschap. De international van Oranje was aangeschoven voor de persconferentie in de aanloop naar de returnwedstrijd tegen Spanje in de Nations League.

Journalist Noa Vahle concludeerde dat ‘het vaderschap vleugels geeft’ voor Kluivert, die vorige maand zijn dochtertje Giselle Sofia verwelkomde. “Ja, dat zeggen ze. En dat blijkt”, beaamde Kluivert, waarna hij grapte. “Misschien moet ik dan ook maar de tweede maken.” In de perszaal klonk gelach. Bondscoach Ronald Koeman haakte in: “Maak hem eerst morgen maar.”

Koeman gaf Kluivert een vaderlijk tikje op de schouder en vindt het mooi om te zien dat de ex-Ajacied, net als zijn vader Patrick, een mooie carrière doormaakt. “Je groeit op in een voetbalgezin. Als je dan een vader hebt die ook op het allerhoogste niveau heeft gespeeld, dan wil je dat als kind ook.”

Koeman zegt dat het vaderschap hem ook veel heeft bijgebracht. “Ik ben als mens wel een betere trainer geworden door de leeftijd van m’n eigen kinderen. Dan weet je een beetje wat er leeft in de spelersgroep en hoe je met de spelers moet omgaan. Trainer zijn is ook een ervaringsvak”, aldus de bondscoach, wiens zoon Ronald Koeman junior onder de lat staat bij Telstar.

Terug in Valencia

Voor Kluivert is de return tegen Spanje bijzonder. Het duel wordt gespeeld in het stadion van Valencia, de club waarvoor Kluivert in het seizoen 2022/23 speelde. “Ja, mooi om hier terug te zijn, speciaal. Ik heb hier mooie momenten meegemaakt, dus ik ben blij om hier weer te mogen zijn. Het is een prachtig stadion, maar de Spaanse fans zullen toch vooral staan te schreeuwen voor hun spelers.”

