Doodsoorzaak Maradona onthuld, dochter verlaat de rechtszaal voor expliciete foto's

Diego Maradona heeft voor zijn overlijden minstens twaalf uur lang hevige pijn gehad. Dat zegt een van de forensisch experts die verantwoordelijk was voor de autopsie na het overlijden van de voetballegende op zestigjarige leeftijd.

Carlos Cassinelli gaf donderdag details over de autopsie die werd uitgevoerd op de dag van Maradona’s overlijden, op 25 november 2020. Maradona bevond zich op dat moment in thuisverpleging in een huis in de Argentijnse gemeente Tigre, in Buenos Aires. Volgens Cassinelli had ‘iedere arts’ de symptomen bij Maradona al dagen eerder moeten herkennen.

Hoe overleed Maradona?

Cassinelli sprak tijdens een rechtszaak tegen zeven artsen en verpleegkundigen die hem behandelden voor zijn dood in 2020. Uit de autopsie bleek dat Maradona overleed aan acuut longoedeem als gevolg van congestief hartfalen. De forensisch specialist verklaarde dat Maradona ‘4,5 liter vocht in zijn lichaam had opgehoopt’, waarvan ‘drie liter in de buik’. Hij benadrukte dat deze vochtophoping niet plotseling was ontstaan.

“Dit gebeurt niet in één, twee of vier dagen; dit ontwikkelt zich over een langere periode. Minstens tien dagen”, aldus Cassinelli. “Dit had voorzien kunnen worden. Elke arts die hem onderzocht, had dit moeten constateren.” Volgens Cassinelli was het hart van Maradona ‘volledig omgeven door vet en bloedstolsels, wat wijst op een lijdensweg’.

'Maradona maakte lijdensweg door'

Uit de autopsie bleek dat Maradona leed aan gedilateerde cardiomyopathie, een aandoening waarbij de hartkamers vergroot raken en verzwakken. Zijn hart alleen al woog twee keer zoveel als een normaal hart, en specialisten vonden een specifiek type bloedstolsels, dat volgens Cassinelli alleen onsttaat wanneer een patiënt langdurig een lijdensweg doormaakt.

“Alles was opgezwollen,” merkte hij op, terwijl hij wees naar Maradona’s longen en expliciete autopsiebeelden toonde. Vlak voordat hij die beelden toonde verliet Jana Maradona, de dochter van de voetballer, de rechtszaal. Zij had zelf ook al getuigd in de rechtszaak.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de betrokken zorgverleners – waaronder een neurochirurg, een psychiater, een psycholoog, artsen en verpleegkundigen – onvoldoende medische zorg verleend tijdens Maradona’s herstelperiode. Dit zou uiteindelijk tot zijn dood hebben geleid. Tijdens het onderzoek verklaarden meerdere getuigen dat Maradona’s gezicht en buik extreem gezwollen waren.

Onder de verdachten bevinden zich Leopoldo Luque, Maradona’s persoonlijke arts in de laatste vier jaar van zijn leven, en psychiater Agustina Cosachov, die de medicatie voorschreef die Maradona tot aan zijn dood gebruikte.