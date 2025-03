Eredivisie-speler veroordeeld na binnendringen woning van ex en bedreigen agenten

Alessio Da Cruz heeft een boete van 1500 euro opgelegd gekregen van de rechter, zo weet Tubantia. De aanvaller van Fortuna Sittard trapte in 2020 de deur van de woning van zijn ex in en dreigde vervolgens de politie te besmetten met het coronavirus.

Op 15 augustus 2020 trapte Da Cruz de voordeur van de woning van zijn ex in. De buren belden de politie, die zich spoedig richting de woning begaven. Agenten troffen Da Cruz in het huis van zijn ex, waar ook zijn dochter aanwezig is. De oud-speler van onder meer FC Twente weigert mee te werken met de politie. “Ik heb corona en als jullie mij aanraken, dan hoest ik jullie allemaal onder!”, zou hij naar de agenten hebben geroepen.

In de rechtszaal geeft Da Cruz toe dat zijn ex en hij net uit elkaar waren toen het incident plaatsvond. “Toen was alles nog vers en zat er nog van alles dwars”, wordt hij geciteerd door de regionale krant. Inmiddels is de relatie met zijn ex amicaal en ziet hij ook vaak zijn dochter. Da Cruz geeft ook aan spijt te hebben van wat hij in 2020 deed. “Ik kan me nog goed herinneren dat ik de deur heb vernield en dat van het dreigen met corona klopt. Ongelooflijk stom, dit had nooit mogen gebeuren. Het achtervolgt me nog steeds”, stelt hij.

Meer problemen voor Da Cruz

De oorzaak van zijn gedrag ligt volgens Da Cruz bij drank. Zo kwam hij twee jaar geleden door dezelfde oorzaak in de problemen. “Twee jaar geleden ging ik na een feestje naar het appartement van mijn moeder en ben toen op de verkeerde verdieping uitgestapt”, stelt de voetballer. Toen hij bij de verkeerde woning naar binnen ging en spullen vernielde toen de bewoner hem naar buiten werkte, werd ook hier de politie erbij gehaald.

Rechter geeft geen taakstraf

Da Cruz geeft aan vijf jaar na het incident bij zijn ex verstandiger is geworden, wat de officier van justitie met hem eens is. “Ik denk wel dat u stappen heeft gemaakt, maar mijn eerste indruk was wel dat u een mannetje met een kort lontje was.” Er werd een taakstraf van zestig uur geëist, maar daar wilde de rechter niet in mee. In plaats daarvan moet Da Cruz een boete van 1500 euro betalen. “Het is goed dat u hier vandaag verschenen bent en dat u weer on speaking terms bent uw ex.”

