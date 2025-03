Marciano Vink verbaast Jan Joost van Gangelen met betoog over Halilovic: 'Echt?!'

Marciano Vink stelt in Dit was het Weekend op ESPN dat Fortuna Sittard-middenvelder zélf verantwoordelijk was voor de pijnlijke scheenwond die hij zaterdag overhield aan zijn botsing met Heracles Almelo-verdediger . Presentator Jan Joost van Gangelen weet niet wat hij hoort.

Na een klein halfuur spelen, bij een 0-0 stand, deed Rots een poging de bal af te schermen voor de inglijdende Halilovic. De verdediger plantte zijn voet daarbij recht naar beneden, maar die belandde vól op het scheenbeen van Halilovic. De Kroaat moest zich met twee bloedende wonden laten vervangen en was hevig verontwaardigd dat Rots er zonder kaart vanaf kwam. "How is this not a red card?", riep Halilovic meermaals duidelijk hoorbaar richting vierde official Luuk Timmer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Halilovic boos op arbitrage na blessure: 'Hoe is dit geen rode kaart?!'

Van Gangelen brengt het moment zondagavond ter sprake en stelt: "Uitglijden op het veld snap ik wel, maar dit is toch een vieze overtreding, of niet?". Vink denkt er echter heel anders over: "Hij wil in principe de bal spelen, het is dat die Halilovic eronder komt glijden. Maar dat hij zijn scheenbeen open haalt, waar ligt dat dan aan? Dat ligt aan het feit dat hij met die afgezakte sokjes speelt", verwijst Vink naar de scheenbeschermers ter grootte van een forse postzegel waar de stylist van Fortuna mee speelt.

Perez: 'Dan vraag je er ook om, dan is het je eigen schuld'

Kenneth Perez is het gedeeltelijk met Vink eens. "Dat mode-fenomeen, met zúlke scheenbeschermers, dan vraag je er ook om. Dan is het ook je eigen schuld als er iets met je scheenbeen gebeurt." Dat maakt echter niet dat Perez vindt dat Rots volledig vrijuit gaat: "Dat gezegd hebbende, is dit natuurlijk niet fraai. Maar ik snap wel dat er geen rood werd gegeven."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Joost van Gangelen oppert nieuwe opzet TOTO KNVB Beker na ‘easy-peasy’ route PSV

Een opmerkelijke suggestie van Jan Joost van Gangelen voor het bekertoernooi.