Halilovic boos op arbitrage na blessure: 'Hoe is dit geen rode kaart?!'

was op zijn zachtst gezegd not amused met de arbitrage bij de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Heracles Almelo. De Kroatische middenvelder moest geblesseerd het veld verlaten na een ongelukkige charge van Heracles-verdediger . Halilovic kon het duel niet hervatten en beklaagde zich vervolgens bij de vierde man over het feit dat linksback van de Almeloërs niet bestraft is.

Het ongelukkige moment tussen Rots en Halilovic gebeurde op de helft van Heracles. De linksback van Heracles gleed weg op de slechte grasmat in Sittard, probeerde het vervolgens te herstellen en stapte daarna vol op het been van Halilovic. "Een buitengewoon ongelukkig moment van Rots en we zien dat het met Halilovic niet al te best gaat. Het standbeen van Rots glijdt weg en dan probeert hij het nog, waarna hij het been van Halilovic raakt. Toch op dit moment weer een direct gevolg van de staat van het veld", aldus ESPN-commentator Vincent Schildkamp.

© ESPN

Halilovic werd enkele minuten behandeld op het veld, maar kon de wedstrijd tot zijn grote ontsteltenis niet vervolgen. Dat zag ook Schildkamp. "Halilovic geblesseerd naar de kant. Er is geen enkele intentie van Rots om hem zo te blesseren. Al wil Halilovic daar niet aan. Die is kwaad, die is woest. Maar die zag niet wat wij wel hebben gezien. Dat Rots gewoon wegglijd en zo instabiel als dat hij er op dat moment voorstaat en het feit dat Halilovic eerder bij de bal is, voor een grote impact van de tackle zorgt."

Halilovic vol onbegrip

Het feit dat Rots niet bestraft werd, zorgde voor veel onvrede bij Halilovic. "How is this not a red card? How is this not a red card? How is this not a red card?", vroeg de Kroatische linkspoot meermaals aan vierde official Luuk Timmer. Die had weinig aandacht voor Halilovic omdat hij druk bezig was om de wissel van Alessio da Cruz voor te bereiden. Vervolgens wendde ook Heracles-trainer Erwin van de Looi zich tot de aanvallende middenvelder, die de aftocht blies richting de kleedkamer.

Kwakman heeft advies voor Halilovic

Het voorval werd in de rust ook bespreken bij ESPN. "Het is een ongelukkige botsing. Rots glijdt weg en hij wil het dan met een tackle herstellen, maar Halilovic tackelt eigenlijk ook. Helaas het veld nu toch weer gespreksonderwerp. Halilovic speelt wel de bal, als dit een gele kaart was geweest voor Rots dan had ik daar zeker in kunnen komen. Het is vooral ongelukkig", aldus analist Kees Kwakman.

De oud-voetballer heeft nog wel 'een tippie' voor Halilovic. "Als je gewoon normale scheenbeschermers draagt, dan gebeurt dit niet. Dit moest er een keer van komen, want dit is helemaal in hè? Hornkamp zien we ook met zulke kleine scheenbeschermers. Ik was vorige week bij de Onder 16 van Volendam, een jeugdwedstrijd, en daar liepen er tien met zulke kleine scheenbeschermers. Het is een hype hè. Ze zien ook Halilovic zo lopen. Als hij gewone normale scheenbeschermers draagt, dan gebeurt dit niet. Dan kan hij doorspelen. Je moet gewoon normale scheenbeschermers dragen", besluit Kwakman.

