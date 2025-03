Feyenoord-hooligans misdragen zich 'ernstig' op ME-training

Een groep Feyenoord-hooligans heeft zich eerder deze week 'ernstig' misdragen op een training van de Mobiele Eenheid (ME). Dat meldt het Algemeen Dagblad woensdagavond althans. Volgens de krant hadden de hooligans zich als vrijwilligers opgegeven voor de training. Ze waren niet gescreend, maar de politieacademie voelt zich door dit incident wel genoodzaakt om de werkwijze aan te passen.

Het AD schrijft dat de hooligans hadden gereageerd op een algemene omroep om te worden ingezet bij een training van ME’ers op het oefenterrein van de politieacademie in Ossendrecht, een plaats in de gemeente Woensdrecht in de provincie Noord-Brabant. Een woordvoerder geeft in gesprek met de krant aan dat dit ‘vaker’ gebeurt, maar dat een oefengevecht dit keer ‘serieuze vormen’ aannam. Volgens de woordvoerder liepen de emoties ‘te hoog op’, waarop de training werd afgebroken. De mannen werden vervolgens van het terrein gestuurd, maar dat ging niet zonder slag of sloot. Er zou ‘enige dwang’ voor nodig zijn geweest. Bovendien is één persoon kort aangehouden.

“Volgens ingewijden waren onder de deelnemers meerdere bekende Feyenoord-hooligans die eerder met de politie in aanraking zijn gekomen. Dat was voor de training niet bekend”, zo klinkt het. Volgens de woordvoerder van de politieacademie mogen, volgens de wet, mensen voor zulke gelegenheden niet gescreend worden omdat het ‘geen formele politietaak’ is. Het incident heeft ervoor gezorgd dat de politieacademie in het vervolg niet meer met vrijwilligers zal gaan werken voor zulke oefeningen. Er is besloten dat voortaan mensen zullen worden ingehuurd.

Bedreigende tekst jegens Van Dorst

Het AD meldt tevens dat op dezelfde dag in Rotterdam-Noord een bedreigende tekst is aangetroffen die ‘ook de signatuur van Feyenoord-hooligans heeft’. “Vlak bij een viaduct in Rotterdam-Noord was op straat de tekst Hitlers vorst, vergas Paul van Dorst gespoten. Van Dorst is de oprichter van de Roze Kameraden en was eerder al slachtoffer van Feyenoord-hooligans”, zo schrijft de krant, die erop wijst dat ‘vrijwel dezelfde tekst’ drie jaar geleden op een spandoek stond in Tirana, waar Feyenoord toen de finale van de UEFA Conference League speelde tegen AS Roma (1-0 nederlaag). “Van Dorst gaat aangifte doen naar aanleiding van de bedreigende tekst. De politie bevestigt de melding. Stadsbeheer heeft de tekst woensdag direct verwijderd”, zo klinkt het.

