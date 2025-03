Overname Go Ahead Eagles valt in het water: 'Beslissing met pijn in het hart moeten nemen'

Ondernemer John Lageman wordt tóch niet de nieuwe grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles, maakt de nummer zeven van de Eredivisie bekend. De ondernemer zou het leeuwendeel van de clubaandelen overnemen van de nabestaanden van de vorig jaar overleden Kees Vierhouten, maar ziet daar na ampele overwegingen toch vanaf.

In december vorig jaar werd bekend dat Lageman in totaal zestig procent van de Eagles-aandelen zou gaan overnemen van de erven Vierhouten, die wel een minderheidsbelang in handen zouden houden. Alle seinen stonden inmiddels op groen, zo keurde de KNVB de geplande overname goed. Lageman heeft 'na een periode van intensieve gesprekken en zorgvuldige afwegingen' echter besloten tóch af te zien van de transactie, zo schrijft de club op de eigen website.

'Visie op financiële koers sluit niet volledig aan bij zienswijze directie'

"Met pijn in mijn hart heb ik deze beslissing moeten nemen", licht Lageman zijn besluit toe. "Tijdens dit traject heb ik geconstateerd dat mijn visie op de financiële koers van de club niet volledig aansluit bij de zienswijze van de directie", legt de ondernemer uit. "Ik heb veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle partijen, maar uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat het beter is om deze stap niet te zetten. Dit was geen makkelijke beslissing. Go Ahead Eagles is een fantastische club met een geweldige achterban en een rijke historie", aldus Lageman.

"In de Eredivisie gaat het goed, de bekerfinale komt eraan en er ligt een sterke basis voor de toekomst. Ik blijf de club als sponsor en supporter nauwlettend volgen en wens de directie, personeel, staf, de spelers en de supporters het allerbeste toe", besluit Lageman. Door het afhaken van Lageman behouden de nabestaanden van Vierhouten voorlopig hun meerderheidsbelang van 90 procent van de aandelen van Go Ahead Eagles. Voormalig voorzitter Hans de Vroome heeft de overige tien procent in zijn bezit. Go Ahead Eagles zegt, net als De Vroome, 'begrip te hebben' voor de keuze van Lageman.

