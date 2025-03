IFAB is tijdrekken zat en keurt rigoureuze spelregelwijziging goed

Scheidsrechters mogen nieuwe straffen uitdelen bij tijdrekken door doelmannen, zo heeft het International Football Association Board (IFAB) zaterdag besloten. De nieuwe spelregelwijziging moet vanaf komend seizoen ingaan.

Een van de meest voorkomende manieren in het voetbal waarop tijd wordt gerekt, is door de doelman de bal zo lang mogelijk te laten vasthouden. In theorie mag een sluitpost de bal slechts zes seconden in de handen houden, waarna een scheidsrechter een indirecte vrije trap moet toekennen wanneer dit langer is.

LEES OOK: Ajax-aanwinst maakt indruk: ‘Ben om acht uur ’s ochtends al op de club’

Artikel gaat verder onder video

Vanaf komend seizoen zal een scheidsrechter geen indirecte vrije trap meer moeten toekennen wanneer een doelman de bal te lang in zijn handen houdt, maar zal dit een hoekschop worden. Daarnaast zal de toegestane tijd die een keeper mag nemen met de bal in de hand worden verhoogd naar acht seconden. Wanneer een doelman deze regel overtreedt, moet de scheidsrechter met de hand omhoog op de vingers aftellen vanaf vijf, waarna een corner aan de andere ploeg toegekend mag worden.

LEES OOK: Van Gangelen: 'Als ik hem zie... Daar zou PSV een moord voor doen'

Of het toekennen van een hoekschop nadat een doelman de bal te lang in de handen heeft gehouden in werkelijkheid nageleefd zal worden, moet nog blijken. De indirecte vrije trap, die momenteel de straf is voor die overtreding, wordt in werkelijkheid namelijk nauwelijks toegekend.

The IFAB tackles goalkeeper time wasting ➡️ https://t.co/jEei0s1Cfo



Watch now on https://t.co/1mL2Gsdcsi: press conference following the 139th Annual General Meeting pic.twitter.com/z0d8BmlWtw — The IFAB (@TheIFAB) March 1, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bekerwinst Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor verdeling Europese tickets

Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie.