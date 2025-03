Ajax-aanwinst maakt indruk: ‘Ben om acht uur ’s ochtends al op de club’

Ajax versterkte zich afgelopen winter met de Braziliaanse doelman , die afgelopen weekend mocht debuteren in het eerste elftal. Volgens Francesco Farioli is de winteraanwinst de eerste speler die hij heeft meegemaakt die eerder dan de technische staf op de club is. Matheus bevestigt dit en geeft aan al om acht uur bij Ajax aan te komen.

In de slotfase van de winterse transferperiode wist Ajax zich op huurbasis te versterken met Matheus. Door de absentie van Remko Pasveer mocht de Braziliaan vorige week zijn debuut maken, terwijl hij dit weekend mogelijk voor zijn tweede optreden staat. Farioli onthulde onlangs op een persconferentie dat Matheus altijd heel vroeg op de club is. “Een grappig verhaal is dat Matheus de eerste speler in mijn leven is die er eerder is dan de gehele technische staf. Dat hebben we nodig, om de mentaliteit te verbeteren”, stelde de oefenmeester.

LEES OOK: 'Aanbieding van Ajax aan Dusan Tadic lekt uit'

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met Ajax TV wordt Matheus gevraagd naar de woorden van zijn nieuwe trainer. “Ik kom altijd vroeg, om acht uur ’s ochtends ben ik hier al”, legt de Braziliaan desgevraagd uit. Voordat de groepstraining begint, heeft de doelman een volledige routine die hij uitvoert in de ochtend. “Ik ga naar de gym om individueel te trainen. Daarna ga ik naar Engelse les, tot het tijd is voor onze eerste training.”

LEES OOK: Nieuws over Brian Brobbey zorgt voor massale kritiek en ongeloof

Engelse les voor Matheus

De Engelse les volgt Matheus om beter met zijn ploeggenoten te kunnen communiceren. “Ik begrijp het, maar ik kan het nog niet spreken. Ik kan de woorden wel uitspreken, maar de werkwoorden nog niet vervoegen”, verklaart hij. “Dat is nog een beetje moeilijk, maar ik heb drie keer in de week les om te oefenen en het zo snel mogelijk te leren. Dan kan ik ook met mijn teamgenoten in de kleedkamer praten. Dat zou fijn zijn.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dumfries is 'heel boos' op Brobbey: 'Brian, dit kán en mág niet'

Opvallend: Denzel Dumfries was onlangs 'heel boos' op Ajax-spits Brian Brobbey.