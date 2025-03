Invaller bezorgt Groningen vlak voor tijd drie punten bij terugkeer Buijs in de Euroborg

FC Groningen heeft zondagmiddag in de eigen Euroborg nipt afgerekend met Fortuna Sittard: 1-0. Het weerzien met voormalig Groningen-trainer Danny Buijs leek lang op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, maar vlak voor tijd brak invaller alsnog de ban, waardoor de punten in Groningen blijven.

Na een slechte start van 2025 met slechts twee punten uit zes duels, lijkt Fortuna Sittard de laatste weken weer wat op te krabbelen met minieme overwinning op RKC (1-2) en Heracles (1-0). Op bezoek bij FC Groningen, dat de laatste weken ook in vorm is, wilden de Limburgers deze lijn graag doortrekken. In zijn basiselftal had Danny Buijs weer plaats voor Alessio Da Cruz en Loreintz Rosier, terwijl zijn collega Lukkien niet kon beschikken over Mats Seuntjens.

De 32-jarige creatieveling raakte tijdens de training geblesseerd, en moest zodoende vanaf de tribune toekijken. Of hij werkelijk toekeek is nog maar de vraag, want de entertainmentwaarde van het duel was net zo hoog als een statisch televisiescherm. Groningen had veel balbezit en probeerde wel aan te vallen, maar was te onnauwkeurig om het inzakkende Fortuna in de problemen te brengen. De thuisploeg durfde daarnaast maar weinig risico te nemen, iets waar ook de opponent een handje van had. Uiteindelijk duurde het tot minuut 40 voordat Luciano Valente het eerste serieuze schot van de wedstrijd loste.

Beide ploegen bereikten het strafschopgebied bij tijd en wijle en hadden wat kleine kansjes genoteerd, maar veel had het duel nog steeds niet om het lijf. Groningen grossierde in mislukte spelhervattingen en onhandige acties, terwijl Limburgse counters op lage intensiteit weinig effect sorteerden. Toch konden de supporters kort voor rust nog eenmaal opveren. Na een mislukte uittrap van Mattijs Branderhorst kon Thom van Bergen er op eigen helft vandoor, maar oog in oog met de doelman schoot de 21-jarige jongeling jammerlijk naast.

Vervolgens nam de intensiteit in het tweede bedrijf toe. Beide ploegen zetten enthousiast druk, wat leidde tot de nodige fouten en overtredingen aan beide zijden. Gevaar werd er echter in eerste instantie nauwelijks gesticht: daar hadden beide ploegen hun invallers voor nodig. Willumsson was namens de bovenliggende Groningen dicht bij een openingstreffer, maar zag zijn handige kopbal ternauwernood gekeerd worden. Aan de andere kant toonde Kristoffer Peterson zich met een paar handige acties, maar daar werd geen vervolg aan gegeven.

Voor hun verdiende openingstreffer had FC Groningen een invaller van de tegenstander nodig. Makan Aïko leed onhandig balverlies, waarna de thuisploeg kon profiteren van de groeiende ruimtes op het veld. Uiteindelijk was Willumson het eindstation van de aanval door de bal hard binnen te schieten. Vervolgens poogde Fortuna nog iets terug te doen, maar daar was de ploeg van Buijs niet meer toe in staat. Groningen zet zo haar goede lijn van de afgelopen weken voort.