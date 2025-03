Drie vragen genoemd, die Arne Slot na uitschakeling Liverpool aan zichzelf zal (moeten) stellen

Het kan alsnog een prachtig seizoen worden voor Arne Slot en Liverpool, maar de Champions League-droom spatte dinsdagavond uiteen. Paris Saint-Germain was met 0-1 te sterk op Anfield, waarna Gianluigi Donnarumma de Parijzenaars in de strafschoppenserie een ronde verder bracht. Volgens Valentijn Driessen moet Slot bij zichzelf te rade gaan.

De journalist geeft in De Telegraaf aan genoten te hebben van het spektakelstuk. "In een juweel van een Europese topwedstrijd op Anfield Road maakte Paris Saint-Germain in een penaltyreeks een einde aan de droom van de Nederlanders om de Champions League te winnen. Een hard gelag omdat Liverpool de competitiefase van het kampioenenbal onbedreigd won, op weg is naar het winnen van de Premier League en zondag de finale van de League Cup speelt tegen Newcastle United."

Liverpool vloog ook uit de FA Cup, al was dat een stuk pijnlijker. Championship-club Plymouth Argyle was begin februari met 1-0 te sterk. Door de riante voorsprong in de Premier League op naaste belager Arsenal kon de focus volledig op de Champions League en de League Cup, maar daarbij maakte Slot een opvallende keuze. Tijdens de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Southampton (3-1), slechts drie dagen voor de belangrijke Europese kraker tegen PSG, begon Liverpool met praktisch de beste elf spelers. Zeker in de verlenging van het Champions League-duel zagen de mannen van Slot er vermoeid uit.

Driessen noemt drie vragen die de nieuwbakken trainer van Liverpool zichzelf wel zal stellen. "Slot zal Slot niet zijn als hij de farce in de Champions League minitieus zal analyseren. Was het dan toch een foute inschatting om de selectie in januari niet kwalitatief te versterken om niet volledig afhankelijk te zijn van Salah? Heeft Slot toch teveel gevraagd van een kern van zo’n vijftien vaste krachten? Hoe kon het dat Slot dacht dat Liverpool na negentig minuten het verschil kon maken in de verlenging omdat zijn team fitter zou zijn dan PSG?"

