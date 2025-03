Liverpool - PSG LIVE: Fransen komen fortuinlijk op voorsprong

Arne Slot hoopt zich vanavond met Liverpool te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Daartoe zullen The Reds nog wel moeten zien af te rekenen met Paris Saint-Germain, dat vorige week in de heenwedstrijd in Parijs veel sterker was maar tóch een 0-1 nederlaag leed.

Liefst 27 keer nam PSG het Liverpool-doel onder vuur, maar de uitblinkende doelman Alisson Becker bleek niet te passeren. Aan de andere kant was het vlak voor tijd wél raak, bij een zeldzame Liverpool-uitbraak maakte invaller Harvey Elliott het enige doelpunt van de avond. Maakt de ploeg van Slot het karwei in eigen huis af? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt op Anfield, volg de wedstrijd van minuut tot minuut in ons liveverslag.

LIVE: Liverpool - Paris Saint-Germain (Champions League) Sort by: Latest Oldest 47. Geen gevaar Geen gevaar uit de vrije trap, in de tegenstoot kan PSG ook weinig klaarspelen. Maar we beginnen weer op een hoog tempo! 46. Geel! Marquinhos pakt Diaz aan en krijgt een gele kaart. Liverpool mag een vrije trap nemen op een gevaarlijke plek! We zijn begonnen aan de tweede helft! Het is rust op Anfield! Nee, geen strafschop! De Hongaar ging te makkelijk naar de grond. 45. Szoboszlai krijgt een tik! De VAR mag gaan kijken, want Szoboszlai leek toch echt een tik te krijgen in het strafschopgebied van PSG. De scheidsrechter floot in eerste instantie niet. 40. Bijna PSG! Een schot van Dembele ploft bijna binnen, maar Liverpool blijft in leven! 35. Wat een kans voor PSG! Een flitsende uitbraak voor PSG komt uit bij Kvaratskhelia die verwoestend uithaalt. Maar Gravenberch zit ertussen, dat was anders een goal geweest! 34. Jota schiet over Liverpool mag weer aanvallen, Jota gaat voor eigen succes en schiet hoog over. 32. Uitbraak PSG Szoboszlai neemt te veel tijd en Dembele snoept hem de bal af. Maar in de uitbraak speelt de Fransman de bal te ver voor zich uit, Alisson kan redden. 18. Jota! Weer een grote kopkans, maar nu voor een van de kleinste mannen op het veld: Diogo Jota. De Portugees kopt over. 17. Wat een kans voor PSG! Trent-Alexander Arnold begaat een knullige fout en PSG kan zo aanvallen, Bradley Barcola staat oog-in-oog met Alisson. Maar de Braziliaan wint, hier komt Liverpool goed weg. 17. Konate probeert het! De Franse verdediger van Liverpool zoekt de verre hoek, Donnarumma moet redding brengen. Corner Liverpool! 12. GOAL PSG! Oei, compleet tegen de verhouding in maakt Paris Saint-Germain de 0-1! De rollen zijn omgedraaid ten opzichte van vorige week. Dembele scoort! 10. VIRGIL! Uit een corner kan Virgil van Dijk vrij inkoppen, maar zijn inzet wordt geblockt. In de rebound schiet Dominik Szoboszlai hoog over. Load more

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Genadeloze ingreep van Arne Slot na landstitel Liverpool'

Ook als Liverpool dit seizoen de landstitel binnensleept, zal de club 'niet op zijn lauweren' gaan rusten.