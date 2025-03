Ronald Koeman: 'Het maakt wel indruk, hè? Goh, wat zijn we ermee bezig'

Het Nations League-tweeluik tussen Nederland en Spanje begint donderdagavond om 20.45 uur in De Kuip. Als regerend Europees kampioen en nummer drie van de FIFA-wereldranking geldt Spanje als favoriet voor het tweeluik, dat zondag wordt afgesloten in Valencia. Met welke tactiek gaat bondscoach Ronald Koeman zijn ploeg het veld op sturen?

Op de training van woensdag liep Koeman alvast met een tactiekbord op het veld. “Dat maakt wel indruk, hè? Goh, wat zijn we ermee bezig”, zei hij met een glimlach op de persconferentie, toen hij daarnaar werd gevraagd. “Als je dingen wilt uitleggen, kan dat ook goed met een bord op het veld. Bijvoorbeeld hoe we het willen doen als we opbouwen, als we druk willen zetten, dat hebben we natuurlijk inzichtelijk gemaakt op het veld.”

Koeman heeft slechts twee trainingen met zijn ploeg kunnen doen. Wat is er op die trainingen behandeld? “We zijn een dag bezig geweest met het spel zonder bal, dus in balbezit van de tegenstander. Vandaag (woensdag, red.) stond centraal wanneer wij de bal hebben, hoe Spanje druk zet. Want dat doen ze goed en volle bak. Als je daar goed doorheen kunt spelen, dan ligt het ook helemaal open. Ik ben benieuwd of we dat niveau kunnen halen. In een paar wedstrijden was dat onderdeel juist niet goed, zoals tijdens Duitsland-uit.”

Vertrouwen voor Nederland - Spanje

Koeman ziet het duel met Spanje met vertrouwen tegemoet. De bondscoach zegt ‘altijd een goed gevoel’ te hebben voorafgaand aan een wedstrijd. “Maar wedstrijden lopen wel eens anders dan dat je verwacht. De rust aan de bal, keuzes maken. Dat moet zeker in een wedstrijd als deze top zijn. Deze tegenstander is daar te goed voor en straft het af. Zoals we de afgelopen dagen gewerkt hebben, heb ik daar een goed gevoel over. Je kan dat gedeeltelijk trainen, maar je hebt ook met de kwaliteiten van de tegenstander te maken. Het is altijd moeilijk om het bij voorbaat te zeggen.”

