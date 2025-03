Luis de la Fuente baart opzien: spelers van 'wereldklasse' niet in de basis bij Nederland - Spanje

Luis de la Fuente heeft aan de vooravond van de eerste ontmoeting tussen Nederland en Spanje in de kwartfinales van de Nations League nog maar eens de loftrompet gestoken over zijn selectie. De Spaanse bondscoach grapte vorige week vrijdag al dat hij bij de UEFA een aanvraag had ingediend om met meer dan elf spelers aan de aftrap te verschijnen en verklapte woensdagavond zelfs dat hij enkele spelers van ‘wereldklasse’ buiten zijn elftal zal houden. Hij ging niet in op namen, maar Pedri lijkt in ieder geval te gaan starten.

Het Nederlands elftal begint weliswaar met een thuiswedstrijd aan het tweeluik met Spanje, maar de bezoekende ploeg is op voorhand de grote favoriet voor de zege. Dat kan natuurlijk niet los worden gezien van de resultaten in de afgelopen maanden. Spanje gold voorafgaand aan het EK in Duitsland weliswaar niet als topfavoriet, maar maakte in de groepsfase al indruk door zowel Kroatië als Italië te verslaan en rekende in de knock-outfase af met onder meer Duitsland en Frankrijk, alvorens Engeland in de finale te verslaan. De Europees kampioen plaatste zich vervolgens ook overtuigend voor de kwartfinales van de Nations League, waarin Oranje dus de tegenstander is.

De formatie van bondscoach Ronald Koeman mag de borst natmaken, want De la Fuente komt met een ijzersterk elftal naar De Kuip. “Ja, ik heb een duidelijk beeld van het team, tenzij er vanavond iets gebeurt”, zo wordt hij op de persconferentie geciteerd door Mundo Deportivo. Hij gaat vervolgens specifiek in op Pedri, de absolute smaakmaker bij FC Barcelona dit seizoen en op dit moment misschien wel de beste middenvelder op de Europese velden. “Pedri is een speler waar iedereen van houdt. Op dit moment is hij waarschijnlijk in de beste vorm van zijn carrière. Dat is het resultaat van zijn talent en zijn houding. Hij is erg belangrijk voor ons omdat hij erg veelzijdig is”, zo is De la Fuente lovend over Pedri, die eerder op de dag al complimenten kreeg van Koeman.

De la Fuente wil nog niet heel veel kwijt over zijn opstelling, maar verklapt wel alvast dat enkele grote namen niet in de basiself zullen verschijnen. “Morgen, als je de opstelling ziet, zullen er een aantal spelers die, naar mijn mening, van wereldklasse zijn, op de bank beginnen.” De la Fuente herhaalt vervolgens de grap die hij afgelopen vrijdag ook al maakte. “Heb je geen invloed bij de UEFA? Ze spelen nog steeds met elf.” Door de naam van één speler gaat voor donderdagavond mogelijk een streep. Ferran Torres scoorde zondag nog twee keer voor FC Barcelona tegen Atlético Madrid, maar lijkt niet fit genoeg voor speeltijd in De Kuip. “Ferran had een lichte blessure, een tik, en in lijn met wat ik eerder zei, letten we hier altijd goed op de gezondheid van de speler. Dus besloten we om hem niet mee te laten trainen, en hij zal morgen waarschijnlijk niet kunnen spelen”, aldus De la Fuente, die voor de return van zondag wél rekening houdt met Ferran.

Compliment voor Oranje

Tijdens de persconferentie ging het natuurlijk ook nog even over de tegenstander. Oranje werkte in de laatste maanden van 2024 niet de beste interlands af, maar De la Fuente is desondanks op zijn hoede voor de opponent in de kwartfinale van de Nations League. “Het Nederlands elftal is op dit moment een van de beste van Europa”, zo klinkt het. “Dit is een wedstrijd die langer duurt dan negentig minuten, en we bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. We willen altijd winnen, en we denken niet na over wat er in Valencia opgelost kan worden. Ik kijk ernaar uit dat iemand me vraagt naar Nederland, want het is een heel compleet team”, aldus de Spaanse keuzeheer.

