Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman wijst vervanger Dumfries aan en hakt knoop door op links

Het Nederlands elftal hoopt zichzelf donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League een goede uitgangspositie te verschaffen voor de return van komende zondag. Dat moet gebeuren zonder en . De eerste keuzes op zowel de rechts- als linksbackpositie ontbreken vanwege blessures. Ronald Koeman moet dus puzzelen op beide flanken. en lijken de taak te krijgen om de Spaanse vleugelspelers af te stoppen.

Koeman maakte afgelopen vrijdag zijn selectie bekend voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League, maar moest in de aanloop naar de eerste trainingsdag al meerdere wijzigingen doorvoeren. Jerdy Schouten viel zaterdag al af, gevolgd door Dumfries. De vleugelverdediger had zondagavond nog wel een basisplaats bij Internazionale, maar moest zich na ruim een uur voetballen noodgedwongen laten vervangen. De KNVB meldde maandag dat Dumfries niet fit genoeg was om deze week uit te komen voor het Nederlands elftal.

Een fikse aderlating voor Oranje en Koeman. Dumfries was in de groepsfase van de Nations League immers nog heel belangrijk voor de nationale ploeg. Gelukkig voor Koeman heeft hij voldoende opties om Dumfries te vervangen. De bondscoach had vrijdag in zijn selectie al plek voor Jeremie Frimpong en Lutsharel Geertruida. Frimpong maakt ook dit seizoen indruk bij Bayer Leverkusen, maar Oranje speelt in een ander systeem dan de regerend kampioen van Duitsland. Bovendien fungeerde Frimpong in het Nederlands elftal tot op heden vooral als rechtsbuiten. Het lijkt dan ook aannemelijk dat Koeman op de rechtsbackpositie kiest voor Geertruida. Niet in de laatste plaats omdat de coach ook op links een sterkhouder moet vervangen.

Een rechtspoot op links

Aké worstelt dit seizoen met zijn fitheid en is er ook deze interlandperiode niet bij. Koeman riep met Jorrel Hato en uiteindelijk ook Youri Baas twee linksbenige verdedigers op, maar kiest tegen Spanje mogelijk voor Timber als linksback. De verdediger van Arsenal speelde in november tegen Hongarije nog op die positie en heeft ook in Engeland veel minuten gemaakt op de linkerflank. Bovendien sloot Koeman woensdagmiddag op zijn persconferentie niet uit dat hij een rechtsbenige verdediger tegenover Lamine Yamal zet. “In het voetbal is niet altijd alles te verdedigen. Dat is de kwaliteit van zo’n talent. Maar je kan wel zorgen als team dat je druk naar voren kan zetten en de mensen die hem moeten bedienen, hem niet kunnen bedienen. De binnenkant afsluiten. Een rechtspoot ertegen? Dat zou zeker kunnen”, aldus de keuzeheer.

De basiself van Oranje voor de kraker tegen Spanje lijkt verder geen verrassingen te herbergen. Bart Verbruggen wordt evenals in de voorgaande interlandperiodes op doel verwacht. Het centrale duo bestaat - naar alle waarschijnlijkheid - uit aanvoerder Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke. Op het middenveld zal Frenkie de Jong het spel naar zich toe moeten trekken. De voormalig Ajacied moest het duel van FC Barcelona met Atlético Madrid van afgelopen zondag wegens ziekte nog laten schieten, maar is fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Hij zal, dat is de verwachting tenminste, evenals in de thuiswedstrijd tegen Hongarije in november vergezeld worden door Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch.

Rentree Memphis

Koeman verklapte op zijn persconferentie dat Memphis Depay gaat beginnen. De spits van Corinthians staat zodoende voor zijn eerste opwachting in de nationale ploeg sinds de verloren halve finale tegen Engeland op het EK van afgelopen zomer. Op links is Cody Gakpo een zekerheidje. Aan de andere kant lijkt Xavi Simons ‘gewoon’ weer te gaan starten. De voetballer van RB Leipzig ontbrak tijdens de vorige interlandperiode, maar is inmiddels alweer een paar maanden fit. Koeman kan op die positie ook kiezen voor Donyell Malen, maar Simons geniet doorgaans de voorkeur boven de rappe aanvaller van Aston Villa.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Timber; Reijnders, De Jong, Gravenberch; Simons, Memphis, Gakpo.

