Oranje en Koeman incasseren daags voor duel met Spanje gigantische klap

Ronald Koeman kan tijdens het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League geen beroep doen op . De middenvelder heeft nog teveel last van een blessure die hij in het afgelopen weekeinde opliep en moet daardoor de interlands van het Nederlands elftal aan zich voorbij laten gaan. Koeman heeft besloten om géén vervanger op te roepen. De selectie van Oranje bestaat nu uit 23 man.

Gravenberch maakte in de zomer van 2022 de overstap van Ajax naar Bayern München. Zijn avontuur in Duitsland werd geen succes. De middenvelder verkast een jaar na zijn komst alweer naar Liverpool. Na een moeizaam eerste seizoen, is Gravenberch onder de vleugels van Arne Slot uitgegroeid tot sterkhouder bij The Reds en een van de beste spelers op de Engelse velden. De Amsterdammer was in de laatste maanden van 2024 ook bij het Nederlands elftal een zekerheidje. Tijdens het EK in Duitsland kwam hij weliswaar geen minuut in actie, maar in de groepsfase van de Nations League verscheen hij in vijf van de zes duels aan de aftrap.

Gravenberch meldde zich afgelopen maandag ‘gewoon’ in Zeist ter voorbereiding op het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League. De middenvelder leek zich op te mogen maken voor opnieuw een basisplaats en daarmee zijn negentiende interland, maar komt de komende dagen dus niet in actie voor de nationale ploeg. De KNVB meldt woensdagavond dat Gravenberch het trainingskamp van het Nederlands elftal heeft verlaten. Hij liep afgelopen weekeinde een blessure op bij Liverpool in de verloren League Cup-finale tegen Newcastle United en ondervindt daarvan nog teveel last. Gravenberch heeft dus een streep moeten zetten door de interlands tegen Spanje.

Koeman heeft geen vervanger opgeroepen voor Gravenberch. De bondscoach zag eerder al Jerdy Schouten en Denzel Dumfries afhaken. Koeman haalde afgelopen maandag Youri Baas en Mats Wieffer bij de selectie. Frenkie de Jong moest wegens ziekte het duel van FC Barcelona met Atlético Madrid zondag nog aan zich voorbij laten gaan, maar is fit genoeg om te starten en mogelijk zelfs negentig minuten te spelen.

🔸 Ryan Gravenberch leaves training camp.



Ryan Gravenberch has left the Oranje's training camp this evening. The midfielder is still suffering from an injury sustained over the weekend that prevents him from playing in the matches against Spain.



🍀

