Ondanks twee sterke optredens van Oranje klinkt er toch kritiek op een besluit van Ronald Koeman

Mikos Gouka is van mening dat Ronald Koeman ‘niet anders dan tevreden’ kan zijn over het optreden van het Nederlands elftal in beide confrontaties met Spanje in de kwartfinale van de Nations League, maar heeft desondanks tóch wat aan te merken op de keuzeheer. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad haalde Koeman ‘vrijwel alle zekerheidjes op het gebied van strafschoppen benutten’ naar de kant.

Het tweeluik tussen Spanje en Nederland in de kwartfinale van de Nations League moest uiteindelijk beslist worden vanaf elf meter. Dat had waarschijnlijk niemand van tevoren zien aankomen. Spanje gold op voorhand als de grote favoriet voor het bereiken van de volgende ronde. Het Zuid-Europese land kroonde zich afgelopen zomer tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland immers nog tot de nummer één en plaatste zich vervolgens ook zonder moeite voor de laatste acht van de Nations League. Oranje daarentegen maakte in Duitsland, ondanks het bereiken van de halve finale, geen overtuigende indruk en had alle moeite om zich te verzekeren van een plekje in de kwartfinale van de Nations League.

Maar zowel in de heenwedstrijd als de return deed het Nederlands elftal geen moment onder voor de regerend Europees kampioen. In de ‘eigen’ Kuip speelde Oranje misschien wel de beste interland in Koemans tweede periode als bondscoach en zondagavond maakte het vooral indruk door zich driemaal terug te knokken van een achterstand. “De dubbele confrontatie met Spanje heeft Oranje weer wat kleur op de wangen gegeven. In De Kuip viel de 2-2 kort voor tijd toen Oranje al een tijdje met tien man speelde, maar het Nederlands elftal liet zich zien. En ook in Valencia was dat het geval”, zo schrijft Gouka op de website van het Algemeen Dagblad. “Drie keer kwam Oranje terug van een achterstand en als Malen kort voor tijd iets zuiverder had geschoten was Spanje, dat al zeventien wedstrijden op een rij niet had verloren, gevloerd.”

Strafschoppenreeks

Donyell Malen had in de slotseconden van de verlenging inderdaad nog dé kans om Oranje naar de winst te schieten, maar zijn inzet met links leverde geen al te grote problemen op voor doelman Unai Simon. De Spanjaard zat Malen in de strafschoppenreeks nog een keer dwars. Nadat Noa Lang al tegen de lat had geschoten, werd de misser van de aanvaller van Aston Villa het Nederlands elftal fataal. “Pas in de strafschoppenserie boog Oranje voor de kampioen van Europa, maar Koeman kan niet anders dan tevreden zijn over het optreden van zijn manschappen”, stelt Gouka. Had Koeman de strafschoppenserie beter kunnen aanvliegen? Achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk oordelen, maar opvallend was het wel dat er met Memphis Depay, Cody Gakpo en Justin Kluivert drie goede strafschopnemers naar de kant waren gehaald, al verlieten Gakpo en Kluivert het veld al in de reguliere speeltijd.

Voor Gouka is het tóch een ‘klein kritiekpuntje’. “Vrijwel alle zekerheidjes op het gebied van strafschoppen benutten waren al naar de kant gehaald: Depay, Kluivert, Gakpo missen zelden, waren vast vermoeid en al gewisseld”, zo klinkt het. Namens Oranje benutten Virgil van Dijk, Teun Koopmeiners, Xavi Simons en Kenneth Taylor hun strafschop, Lang en Malen dus niet.

Van Dijk blinkt uit

Koeman krijgt van Gouka desondanks een mooi rapportcijfer: 8. Het hoogste cijfer is daarmee voor de bondscoach. Van de basisspelers wordt aanvoerder Van Dijk het beste beoordeeld (7,5). “De aanvoerder nam zijn verantwoordelijkheid en ontfermede zich met succes over de eerste penalty in de reeks. Van Dijk speelde een goede wedstrijd in Valencia. Zeker toen Oranje ver op de helft van de Spanjaarden speelde, was hij voortdurend de man die de lange bal van de kampioen onschadelijk maakte”, zag Gouka. Bart Verbruggen, Ian Maatsen, Jan Paul van Hecke, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong krijgen allemaal een 7, terwijl Xavi Simons voor zijn ‘geweldige invalbeurt’ wordt beoordeeld met een 7,5.

