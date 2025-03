Nederland speelt vanavond in Valencia óók voor het goede doel

Nederland neemt het zondagavond op tegen Spanje in de return van de Nations League-kwartfinale. De wedstrijd wordt gespeeld in Valencia, de regio die eind vorig jaar gebukt ging onder hevige regenval en overstromingen. De opbrengsten van de wedstrijd gaan volledig naar de slachtoffers.

Na een spectaculaire 2-2 in Rotterdam, staat zondag de terugwedstrijd tegen Spanje in Valencia op het programma. De inzet: een ticket voor de Final Four van de Nations League. Bij winst speelt Nederland tegen Frankrijk of Kroatië. De eerste wedstrijd eindigde in 2-0 voor de Kroaten.

Het Estadio Mestalla in Valencia is niet voor niets gekozen als het podium voor de return. In oktober 2024 kreeg de regio Valencia te maken met een DANA, een Spaanse afkorting voor een geïsoleerde depressie op grote hoogte. Als gevolg van deze DANA kwamen er 231 mensen om en was ook de materiële schade enorm.

De volledige opbrengst van de wedstrijd gaat naar de slachtoffers van deze natuurramp. De Spaanse krant AS spreekt van ‘een Mestalla, waar het voetbal zich vanavond van zijn meest liefdadige kan laat zien’. De opbrengst gaat naar de wederopbouw van de regio.

