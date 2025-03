Nicky van der Gijp ziet zeer opmerkelijke reactie van Koeman

Nicky van der Gijp kijkt op van de reactie van Ronald Koeman op een vraag over op de persconferentie van maandag. Koeman liet weten dat hij de verdediger van Feyenoord niet in overweging heeft genomen bij het samenstellen van de selectie van Nederlands elftal.

“Het is logisch dat Read er nog niet bij zit, en dat Koeman voor anderen kiest”, beaamt Van der Gijp, zelf een supporter van Feyenoord. “Maar hij reageert echt alsof het de derde rechtsback van FC Utrecht is. Deze gozer hield zich onlangs twee keer staande tegen Rafael Leão en speelt in de Eredivisie alsof hij er al vijf jaar staat”, schrijft de podcastmaker en zoon van René van der Gijp op X.

Artikel gaat verder onder video

De naam van Read viel omdat Denzel Dumfries is afgehaakt met een blessure. In plaats van een andere rechtsback op te roepen, koos Koeman ervoor om Youri Baas (Ajax) bij de selectie te halen. De bondscoach gaf aan al genoeg spelers te hebben die op de positie rechtsachter kunnen spelen. "Timber, Geertruida, Frimpong eventueel nog. Dat kunnen we goed invullen."

FootballTransfers: Givairo Read vindt in Manchester City ideale vervolgstap na razendsnelle ontwikkeling

'Koeman kijkt moeilijk'

Toen Pascal Kamperman hem vroeg naar Read, zag de journalist dat Koeman ‘heel moeilijk’ keek. "Wat heeft dat met het Nederlands elftal te maken?" vroeg Koeman. "Is die naam nog door je hoofd geschoten", probeerde Kamperman, waarna de journalist Koeman vijf keer 'nee' hoorde zeggen. "We kijken naar andere spelers op dit moment. Het is een jong talent, dus nog niet Nederlands elftal."

Voetbalanalist Kenneth Perez liet bij Voetbalpraat weten ook weinig begrip te hebben voor de vraag. “Het is ons vak niet vreemd, maar dít is bijna het toppunt van opportunisme. Gisteren speelde hij de wedstrijd van zijn leven tot nu toe, maar het is toch niet zo dat we over het hele seizoen denken: nou, daar hebben we er toch één?”, zei Perez over Read, die zondag drie assists gaf in de gewonnen uitwedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente (2-6).

Wat vind je van de reactie van Ronald Koeman op de vraag van Givairo Read? Laden... 30.8% Begrijpelijk 65.4% Niet gepast 3.8% Anders, namelijk... 52 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kraay onthult 'Sem Steijn-pact' en weet wat Feyenoord moet betalen

Hans Kraay junior en Mario Been adviseren Feyenoord om zo snel mogelijk werk te maken van de komst van FC Twente-ster Sem Steijn.