Van Persie maakt eerste Feyenoord-opstelling bekend en haalt debutant bij selectie

De opstelling van Feyenoord voor de thuiswedstrijd tegen NEC is bekend. Het is de eerste opstelling van de nieuwe trainer Robin van Persie. De wedstrijd begint om 21.00 uur in De Kuip.

Bij de Rotterdammers hebben Antoni Milambo en Jakub Moder zich deze week bij de groep met afwezigen gevoegd, dus stond Van Persie voor een lastige puzzel op het middenveld. Oussama Targhalline is zijn enige realistische middenvelder en staat dus in de basis.

Luka Ivanusec, die het liefst op de vleugel speelt, kan ook uit de voeten op het middenveld en zal zich daar bij Targhalline voegen.

Met de laatste plek op het middenveld was de puzzel voor Van Persie nog lastiger. De linksbackpositie is met Quilindschy Hartman, Gijs Smal en Hugo Bueno de enige die nog wel goed is bezet, waardoor de oefenmeester ervoor kiest Smal op het middenveld te zetten.

De zeventienjarige middenvelder Thijs Kraaijeveld zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie. NEC treedt aan met de verwachte elf namen. Onder meer ex-Feyenoorder Bryan Linssen heeft een basisplaats. De aanvaller kondigde al aan te zullen juichen, mocht hij scoren in De Kuip.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Targhalline, Ivanusec, Smal; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Opstelling NEC: Roefs; Pereira, Nuytinck, Verdonk, Ouwejan; Proper, Hoedemakers, Van Crooij; Ouaissa, Linssen, Hansen.

