Van Gangelen ziet man met vervelend karakter bij Oranje: ‘Venijnig en vals’

Jan Joost van Gangelen is benieuwd of Oranje donderdagavond in de Nations League tegen Spanje eindelijk weer eens weet te winnen van een groot voetballand. De presentator van ESPN constateert dat de bedroevende reeks van het Nederlands elftal in topwedstrijden bondscoach Ronald Koeman steekt.

Van Gangelen blikt samen met verslaggever Pascal Kamperman vooruit op het Nations League-duel van Oranje met Spanje van donderdagavond in De Kuip. De presentator benoemt een nare karaktereigenschap van Koeman. “Koeman kan natuurlijk sowieso een beetje venijnig zijn en af en toe een beetje vals of kwaad uit de hoek komen. Ik zag hem deze week alweer heerlijke discussies hebben. Een klein dingetje wat altijd een beetje prikkelt bij Koeman… Het gaat natuurlijk ook over topwedstrijden en Koeman. Daar is hij eigenlijk voor gemaakt, maar dit zit hem niet lekker.”

Kamperman onderschrijft dat Oranje de laatste jaren in topwedstrijden niet thuis geeft. “We herinneren ons allemaal nog die wedstrijd tegen Duitsland in Gelsenkirchen (in werkelijkheid Hamburg, red.) uit zijn eerste periode als bondscoach”, refereert de verslaggever aan de 2-4 zege die Nederland op 6 september 2019 in het kader van de EK-kwalificatiecampagne boekte op Duitsland.

“Hij boekte toen regelmatig successen tegen de grote voetballanden. In zijn tweede periode gaat dat gewoon wat moeizamer. Of sterker nog: lukt dat niet”, vervolgt Kamperman. “Als je daarover begint, wordt hij gelijk een beetje chagrijnig en gaan zijn haren overeind staan. Maar ja, als je de resultaten er gewoon bij pakt: in 2023 heeft Oranje niet van een groot voetballand gewonnen. En in 2024 ook niet. Dat steekt bij Koeman.”

Koeman werd eerder deze maand bij Studio Voetbal ook al geconfronteerd met de reeks van Oranje in topwedstrijden. “Het is dus bijna zes jaar geleden dat we van een écht topland gewonnen hebben, is dat niet ook een teken aan de wand?”, vroeg tafelgast Arno Vermeulen aan Koeman. “Als je het zo bekijkt wel”, kon de bondscoach niet anders dan beamen.

